Duelo de opuestos en el Minella

Después del empate en Neuquén, Alvarado volvió a tener una semana corta de trabajo, con mal clima en el medio, por lo que lejos quedó de verse el equipo que ideó Mauricio Giganti para recibir este viernes a las 20.30 a Cipolletti de Río Negro por la segunda fecha de la segunda rueda de la Zona 1 del Torneo Federal A. El "torito" tiene una buena oportunidad de seguir sacando ventaja en la cima y acercándose a la clasificación cuando queda mucho por jugar.

Habrá que esperar hasta una hora antes del encuentro, cuando se pegue la planilla oficial, para saber quiénes serán los once. Porque si en todos los encuentros mete alguna "sorpresa", esta noche es impredecible saber lo que hará, teniendo en cuenta las bajas de Germán Mendoza y Cristian Canuhé, que no concentraron por molestias musculares que los dejaron al margen de este encuentro y las altas de Fernando Ponce y Francisco Molina, que vuelven a estar en disposición, el balcarceño después de una jornada y el de Miramar tras varios partidos, tras el desgarro que sufrió ante Ferro de Pico. Sin embargo, no está confirmado que vayan a ir de entrada y no sería extraño que esperen su oportunidad en el banco de suplentes. De ser así, Diago Giménez sería el reemplazante de Mendoza y Mantia se mantendría en el lateral izquierdo. Para el lugar de Canuhé, la opción es Matías Caro y que Emanuel Urquiza retorne como lateral derecho.

Por el lado de la visita, no levanta cabeza, apenas tiene 6 puntos en nueve partidos, cambió el entrenador y se mantiene en zona de descenso. Viene de igualar como local con Villa Mitre y necesita imperiosamente puntos pensando en la segunda fase y el peligro de perder la categoría. Para jugar en el Minella, Gustavo Coronel dispondría del ingreso de Morales en el lateral izquierdo por Aguirre y el adelantamiento de Ávila al carril del mismo lado.