Gallardó bajó un cambio y pidió disculpas a la Conmebol

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, pidió "perdón" por haber incumplido la sanción que pesaba sobre él en la revancha ante Gremio en Brasil, a la vez que aclaró que no quiso "desafiar a la Conmebol" y pidió transmitir un "mensaje de paz" para no considerar la serie final ante Boca "de vida o muerte".

"Quería aclarar que lo que hice y dije el martes tuvo que ver con lo emocional y no con una situación desafiante para Conmebol o para mí sanción. Si no cumplí las normas pido perdón, como lo hice en mi descargo a la Conmebol, pero no tuvo que ver con una postura desafiante de mi parte", explicó en una conferencia de prensa que convocó para este viernes en el estadio "Monumental".

Igualmente, aclaró: "Siempre estuve convencido que era un fallo para los entrenadores desagradable, porque no hubo un acto de indisciplina, me parecía que era injusto y ante una semifinal de Libertadores las emociones juegan, y eso me jugó en contra, porque actué impulsivamente". "Me jugó en contra haber actuado impulsivamente y cuando uno actúa con el corazón, a veces, pierde la razón. Si fue un acto de indisciplina pedí disculpas. No me puedo arrepentir de algo que hice impulsivamente, sí de haber transgredido una norma", señaló.

¿Se enojó el Muñeco? Marcelo Gallardo se acercó a hablar con los jugadores de @CARPOficial en el entretiempo y reaccionó de manera insólita cuando salió del vestuario. ¡Imperdible! pic.twitter.com/Eubv7stMDQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2018

Además el técnico de River reconoció que quien salga vencedor del Superclásico en la final de la Copa Libertadores tendrá "la gloria absoluta", pero pidió transmitir un "mensaje de paz" para no considerar esta serie "de vida o muerte". "El que salga ganador tendrá la gloria absoluta y el otro tendrá que seguir porque esto es así, no es de vida o muerte, ese es un mensaje muy malo para la sociedad", aseguró durante su conferencia de prensa en el estadio "Monumental" de Núñez, a la que convocó especialmente en la previa al fallo de Conmebol tras su acto de rebeldía en la revancha ante Gremio, el pasado martes.

Enseguida, instó a todos los actores de este Superclásico que dará la vuelta al mundo a "transmitir un mensaje de paz, más allá del hecho histórico de enfrentar al rival de toda la vida"."Es un espectáculo deportivo y tenemos que vivirlo así. ¿Por qué tenemos que hablar de si estamos preparados o no cómo sociedad? Debería ser normal. Entonces transmitamos que es un partido de fútbol, que tiene un montón de condimentos y matices que van a transmitir pero no tiene que ir más allá de eso", dijo.

Asimismo indicó: "Es un partido de fútbol que tiene un montón de condimentos, pero no tiene que ir mas allá de eso, que es un espectáculo que el mundo futbolístico va a estar disfrutándolo y si hay público visitante va a ser un afortunado de poder asistir".

https://www.0223.com.ar/nota/2018-11-1-13-46-0-conmebol-confirmo-los-dias-y-horarios-para-las-finales-entre-boca-y-river

"No me gustaría perderme la posibilidad de estar"

Gallardo aguardará por la sanción de Conmebol que podría dejarlo afuera de las canchas en los dos partidos definitorios de la Copa Libertadores y a raíz de ello dijo que no le "gustaría" no poder estar, pero dijo que confía en el plantel y el resto del cuerpo técnico. "No me gustaría perderme la posibilidad de estar, pero confío plenamente en la gente que me acompaña y están los futbolistas que son los que toman las decisiones dentro del campo", manifestó.

Al ser consultado ante el pedido de Gremio ante la Conmebol para que le den por ganado el partido, el entrenador de River expresó: "Tengo tranquilidad por lo que se ha logrado dentro de la cancha y no hay argumentos para que nos saquen de la final".

Finalmente dijo que después del partido de mañana ante Estudiantes de La Plata por la undécima fecha de la Superliga empezará a preparar el encuentro de Ida del certamen continental que se jugará en el estadio de Boca. "Después de jugar con Estudiantes, empezaremos a preparar el partido con muchísimo entusiasmo ganas y decisión", dijo, tras lo cual aseguró: "Los favoritos somos los dos que hemos llegado merecidamente a esta final".