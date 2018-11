Piden mantener procesamientos y llegar a un nuevo juicio por trata en “La Posada”

El Ministerio Público Fiscal requirió que queden firmes los procesamientos sobre los dueños y empleados del pub y el hotel “La Posada” a partir de las declaraciones de cuatro víctimas de trata por un total de 28 hechos que no fueron juzgados en el juicio del año pasado en el que se absolvió a todos los imputados.

El pedido lo formuló el fiscal general Daniel Adler tras la audiencia que se celebró en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata luego de los recursos presentados por las defensas de los seis imputados en la causa que investiga los hechos de trata de personas y explotación sexual de mujeres en el ex prostíbulo La Posada.

Más allá de la absolución a la que se llegó en marzo del año pasado, en relación al hombre acusado de actuar como financista de la organización, el fiscal Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) interpuso un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. En esa instancia también intervinieron los fiscales generales Javier De Luca y Gabriel Pérez Barberá, que finalmente revocó la absolución del Tribunal Oral.

Según informó el sitio fiscales.gob.ar en el debate anterior la acusación fue por la situación de 16 mujeres llegadas desde Paraguay que atravesadas por situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, con hijos e hijas a cargo, con bajos de niveles de instrucción y la necesidad de mejorar su realidad compartían una vivienda en la calle 20 de Septiembre al 3500.

Desde el inmueble facilitado por el dueño del prostíbulo que falleció estando detenido eran llevadas en combis o taxis hasta el local, ubicado en 11 de Septiembre al 3000, donde eran ofrecidas a modo de mercancías a los varones prostituyentes que allí concurrían, y realizaban los “pases” en el hotel lindero.

Ahora, la acusación recae sobre otros 28 casos, a raíz de la declaración de cuatro víctimas, las cuales no habían brindado su testimonio entonces. Por eso el Ministerio Público Fiscal sostuvo que “si las víctimas no fueron habidas rápidamente es porque luego de los allanamientos e inspecciones municipales de 2009 y 2010, no tenían su DNI argentino, porque eran de nacionalidad paraguaya, y todo eso dificultó su ubicación. Y eso también tiene que ver con el tipo de maniobras que se buscan en casos de trata de personas donde hay víctimas vulnerables que en ese momento no tenían su documentación en regla”.

Los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Alejo Ramos Padilla deberán resolver si habilitan o no la realización de un nuevo juicio contra los imputados.

En marzo del año pasado y tras el pedido de absolución del fiscal Juan Manuel Pettigiani, el Tribunal absolvió a Acevedo Galeano -esposa de Juan Carlos Motillo, dueño de La Posada, fallecido durante el desarrollo de la causa-, a Aníbal Raúl Ramón Soria (alias “Pepe”, presunto socio de Motillo) y a su esposa Alicia Castrege. Los jueces tomaron la misma decisión con los otros cuatro partícipes secundarios: Ariel Hernán Spaltro, Humberto Atilio Scarpetta, Gabriel Alejandro Carmona y José Aníbal Patroni.