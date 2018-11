Protesta de organizaciones sociales frente al municipio: hubo incidentes

Representantes de diferentes organizaciones sociales se movilizaron este martes al municipio para reclamar puestos de trabajo genuino, el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que cumplen tareas de forma precarizada y el cumplimiento de pagos prometidos a cooperativistas, entre otros puntos.

De la masiva protesta, que incluye un corte total de tránsito en Luro e Yrigoyen, participan integrantes de Buel, A trabajar, Cuba MTR, Polo Obrero y Votamos Luchar, entre otras. “Venimos a exigirle a los gobiernos local y nacional que se hagan cargo de los compañeros que no están cobrando nada. Además, hoy por hoy se está hablando de un bono de fin de año que no sabemos si está o no definido y nosotros creemos que debe ser un bono mínimo para la canasta básica familiar”, dijo Marcos Carboni, referente del MTR.

Poco después de que arribara la movilización, un grupo de desconocidos atacó a piedrazos el palacio municipal, en el acceso por calle La Rioja y la policía que se encontraba apostada en el lugar respondió con balas de goma. La tensión duró unos pocos minutos pero, no obstante, se ordenó prohibir la entrada y salida de personas al edificio.