Las visitas de Vidal y Macri, la tregua con Ritondo y un debate caliente

La gobernadora María Eugenia Vidal desembarcó en Mar del Plata el viernes último para anunciar la segunda edición de "Mar del Plata Te Hace Feliz", el programa de beneficios para aquellos turistas que elijan La Feliz esta temporada.

Nuevamente el Torreón del Monje fue el lugar elegido por el equipo de Vidal para realizar los anuncios que buscan potenciar a la ciudad como destino turístico para este verano. En primera fila, estuvieron todos los precandidatos a intendente que tiene Cambiemos: el actual jefe comunal Carlos Arroyo, el diputado nacional Guillermo Montenegro, su par provincial Maximiliano Abad y la concejal Vilma Baragiola.

Acompañé a @mariuvidal durante la presentación de las actividades, beneficios y descuentos que la Provincia ofrecerá este verano para que todos puedan venir a Mar del Plata. ¡Trabajamos mucho y estamos seguros que será una gran temporada! pic.twitter.com/AEyllqYd7s — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 16, 2018

En el gobierno provincial siguen con la idea de que el exministro de Seguridad porteño se calce el traje de candidato el año próximo y se convierta en el sucesor de Arroyo. Sin embargo, saben que el contexto nacional no es el mejor y no pueden darse el lujo de "expulsar a nadie" del espacio.

"Necesitamos que Arroyo, Vilma y Maxi estén adentro. Lo tenemos claro", decía un funcionario bonaerense, mientras degustaba un cortado en el Hotel Provincial. Pero justo cuando comenzó a explicar la estrategia para resolver ese pequeño detalle dejar a todos contentos, subieron la radio y no se oyó. ¿Se podrá?

Otros cruces con Arroyo y van…

Antes de la presentación, la gobernadora dio una conferencia de prensa a agenda abierta en la que no esquivó ningún tema. Y más allá de que en su entorno saben que es importante que el intendente Arroyo no se aleje de Cambiemos, a la mandataria bonaerense no le tiembla el pulso para marcar sus diferencias con el jefe comunal.

Y así quedó al descubierto en la conferencia, donde Vidal remarcó que -como ya lo hizo otras veces- volvería a ayudar a Mar del Plata a resolver conflictos que son propios de la órbita municipal y no de la provincial. En ese marco, dijo que el gobierno provincial analizará la posibilidad de mediar en el conflicto con la Mutual de Guardavidas y garantizar los puestos de trabajo.

Avanza en el Senado el proyecto de extensión del horario de venta de alcohol en verano https://t.co/SGnc53n6sR — 0223 (@0223comar) November 14, 2018

Pero también ocurrió cuando le preguntaron sobre la iniciativa para ampliar el horario de venta de alcohol, una propuesta que Arroyo había rechazado horas antes. La gobernadora, en cambio, avaló el proyecto y dijo que le parecía una medida que podía favorecer a los turistas que buscan disfrutar un poco más de los días.

Una buena

Una de las cuestiones que destacó Vidal fue el desembarco fue que la situación económica de la ciudad estaba más ordenada. No se trata de un regreso de Hernán Mourelle a las filas del vidalismo, sector desde lo enviaron allá por 2017. Esa relación está decididamente quebrada y desde el gobierno provincial no son demasiado adeptos al estilo del secretario de Hacienda. Sin embargo, sí es un reconocimiento a cierta calma que lograron las cuentas municipales.

“Ya no bajamos plata como antes. Desde hace meses que le mandamos lo que corresponde por coparticipación, ni un peso más”, reconoció un alto funcionario provincial, quien también consultó por el debate del presupuesto y la suba de tasas que se viene en las próximas semanas.

Esa será una nueva batalla del Ejecutivo en el Concejo Deliberante. “Nosotros nos vamos enterando de las negociaciones a través de (Lucas) Fiorini”, confiaron. Es que justamente la comisión de Hacienda está presidida por el vidalista Alejandro Carrancio, hombre del senador provincial, que en tiempos de convulsión con entre el arroyismo y la UCR se convirtió en uno de los pocos articuladores que tiene Cambiemos en el Concejo Deliberante para debatir proyectos vinculados a las siempre complejas finanzas municipales.

MM: Mejor Macri

En el entorno del intendente Carlos Arroyo no ocultan cierta preferencia por el presidente de la Nación y su equipo, por sobre los vínculos con el vidalismo. Por eso, más allá de las circunstancias por las cuales llegó a Mar del Plata (el aniversario de la desaparición del submarino ARA San Juan, horas antes de que se confirmara su hallazgo), celebraron el acercamiento que Arroyo pudo tener con Macri.

Arroyo le dio la bienvenida formal cuando el jefe de Estado bajó del helicóptero y dicen que el presidente le devolvió el gesto con un elogió: “La veo hermosa a Mar del Plata”.

El jueves el presidente Macri y el intendente Arroyo volverán a tener un cruce en Buenos Aires, donde se realizará una reunión con intendentes.

La pipa de la paz

Si de pases se trata, el intendente Arroyo tuvo que volver a intervenir luego de que su secretario de Hacienda le abra un nuevo foco de conflicto innecesario. En este caso, fue con el ministro de Seguridad Cristian Ritondo con quien, según el entorno del intendente, siempre había tenido una excelente relación personal, más allá de la gestión.

Sin embargo, luego de que Mourelle lo acusara de liberar el palacio comunal y permitir que piqueteros ataquen a funcionarios (en rigor, a él), Ritondo visitó Mar del Plata y le respondió: “No sé cómo se llama, un chico que está en economía”, lanzó y luego cuestionó la “falta de respeto”.

Arroyo junto al Ministro de Seguridad de la Prov. en el Consejo Regional de Seguridad Pública.

Se hizo un balance de lo realizado y se trabajó sobre la optimización de la estructura orgánica, la lucha contra el narcotráfico y los lineamientos para la temporada.#HaciendoJuntos pic.twitter.com/IcCUNB5dMg — Muni Mar del Plata (@MGPmardelplata) November 15, 2018

Arroyo y Ritondo se encontraron en Pinamar en la reunión del Consejo de Seguridad y limaron asperezas. No obstante, el ministro del Seguridad le pidió al jefe comunal que “controle” a Mourelle, mientras que Arroyo volvió a insistir en la pasividad del Poder Judicial en torno a las marchas y piquetes que se producen en el municipio. “Y hoy volvió a notarse esa falla. La Justicia brilló por su ausencia”, señalaron colaboradores del intendente, en relación a los incidentes que se produjeron en la puerta del municipio.

Desalojo y polémica

Nuevamente, sin anuncio previo, el municipio se metió en una polémica al solicitar el desalojo de la Casa de la Memoria, que funciona en Santa Fe, entre Castelli y Alvarado. El jefe comunal aseguró que es por una cuestión de “orden” porque no existe ningún papel ni documento que justifique la cesión de ese espacio.

Sin embargo, como suele ocurrir, el jefe comunal primero ordena desalojar, sin aviso ni plan mediante, y luego comienzan las discusiones y las peleas.

Claro que me acuerdo. Y estoy muy orgulloso de ello. Casi tanto como la vergüenza que siento por lo que pasa ahora... — Daniel Katz (@danielkatzmdp) November 20, 2018

Esta decisión por lo pronto no se hizo efectiva y promete sumar varios capítulos. Uno de los que se pronunció en contra de la medida fue el exintendente Daniel Katz, a través de la red social Twitter, quien aseguró que le “avergüenza” la decisión de Arroyo.

Debate caliente

“Otra vez el Cholo en la tele”, repiten muchos marplatenses que cada vez ven más seguido al concejal de 1 País, Ariel Ciano, en canales capitalinos. Es que más allá de su rol como concejal y de su trabajo para posicionarse de cara a 2019 como uno de los aspirantes a la Intendencia, el exfiscal está escalando posiciones dentro de la estructura del Frente Renovador.

El gobierno tiene que hablar de los problemas de las #pymes, de los trabajadores y de los #jubilados...en definitiva, de lo que le pasa a la gente. pic.twitter.com/w84IQsASKa — Ariel Cholo Ciano (@arielcholociano) November 20, 2018

Con la venia de Sergio Massa, se planta como representante del espacio y ya adquirió las “técnicas” de debate que son habituales dentro de los programas políticos porteños. En las últimas horas se lo vio mantener una disputa con Hernán Reyes, de la Coalición Cívica.