Alvarado se va a Pico para cortar la racha

Con el objetivo firme de cortar con la racha de cinco partidos sin ganar, buscando repetir las últimas actuaciones pero agregándole contundencia, Alvarado emprenderá esta noche el viaje de General Pico, donde el viernes a las 21 visitará a Ferro Carril Oeste por la decimoquinta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Mauricio Giganti podrá contar con los regresos de Rodrigo Depetris y Darío Stefanatto, que descansaron ante Deportivo Roca.

El análisis de las últimas fechas es raro para el "torito". Se cruzan un funcionamiento por momentos muy bueno, mostrando claramente la idea del entrenador, juego colectivo, elaborado, dinámica y explosión para atacar por las bandas con los extremos y/o laterales. Así, fue acumulando chances de gol (13 ante Deportivo Roca), pero no tuvo efectividad, desaprovechó una tras otra las ocasiones y se fue del Minella con un sabor amargo, con un 0 a 0 que pegó como una derrota y que hizo llegar a cinco la racha sin conseguir triunfos.

Pero el entrenador no se desespera, se preocupa pero no más de la cuenta y ya piensa en ir a dar vuelta la historia en una cancha que conoce muy bien: el "Coloso de Barrio Talleres". El viernes a las 21, ante Ferro de Pico, Alvarado puede dar un paso importante hacia la clasificación. Para este encuentro, Giganti contará con los regresos de Darío Stefanatto y Rodrigo Depetris, que fueron baja ante Roca por diversas molestias físicas y se prefirió no arriesgarlos. Diago Giménez y Gonzalo Lucero volvieron a sufrir dolores musculares y se quedarán en Mar del Plata.

Los 18 que integrarán la delegación que partirá a las 23 serán: los arqueros Matías Degrá y Matías Quinteros; los defensores Tomás Mantia, Fernando Ponce, Germán Mendoza, Martín Quiles y Emanuel Urquiza; los mediocampistas Darío Stefanatto, Roberto Bochi, Matías Caro, Francisco Molina, Cristian Canuhé, Rodrigo Depetris y Julián Bonetto; y los delanteros Nicolás Trecco, Gaspar Gentile, Emiliano López y Brian Visser.