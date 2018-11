Docentes sin asueto: "La intención es quitarle al municipio el sistema educativo"

Luego de que este miércoles se conociera la decisión del gobierno del intendente Carlos Fernando de Arroyo de exceptuar a los docentes municipales del asueto por el Día de Santa Cecilia, la secretaria de Educación del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Alejandra Ayek, consideró que "es un ataque" porque "están discriminando un sector de empleados municipales".

Este jueves será día no laborable en Mar del Plata porque se celebra el Día de Santa Cecilia, patrona de la ciudad. Sin embargo, no lo será para todos: las escuelas municipales estarán abiertas por disposición del intendente Carlos Arroyo.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los docentes municipales y fue tomada como parte de "un ataque" que están sufriendo por parte del gobierno de Arroyo. "Primero fueron por la bonificación y ahora van por esto", remarcó Ayek.

"El intendente firmó el decreto la semana pasada para todo el personal municipal y hoy, entre gallos y medianoche, el secretario de Educación Luis Distéfano logró el decreto para que nos dejen afuera", aseguró la gremialista.

En este sentido, Ayek señaló: "La Secretaría de Educación del municipio no va a trabajar. Espero que no haya inconvenientes en ningún establecimiento porque no se quién estará a cargo si pasa algo".

La secretaria de Educación del STM dijo que en 40 años de trabajo en el ámbito municipal "nuca me pasó esto" y consideró que "la intención es quitarle al municipio el sistema educativo, lo cual es una barbaridad porque funciona muy bien".

"No se que quiere refundar el Secretario de Educación, viene por un año y medio y está haciendo estragos", remató Ayek.