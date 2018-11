Por las suspensiones en Aerolíneas, habrá un paro aeronáutico el próximo lunes

El próximo lunes 26 de noviembre habrá un paro total de actividades en los aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza es luego de que Aerolíneas Argentinas suspendiera a 376 empleados que participaron de una asamblea de 11 horas el pasado 8 de noviembre, lo que provocó la suspensión de 258 vuelos y dejó varados a unos 30 mil pasajeros.

"Hemos resuelto convocar a un paro total de actividades para el lunes 26. Es un primer paso, luego se harán otras medidas, movilizaciones, marchas. En este caso afecta exclusivamente a Aerolíneas y Austral porque es un tema salarial, por incumplimiento del acta firmada el año pasado", indicó el secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández.

"La están achicando, la están vendiendo mal y eso no la hace competitiva", afirmó el delegado gremial, y consideró que el Gobierno busca hacer "desaparecer" a la línea aérea de bandera.

"Con los sueldos de octubre se tendría que haber aplicado la cláusula gatillo por inflación, y no la aplicó, entonces que no nos quieran hacer responsable de no dialogar cuando hay algo firmado y homologado y la empresa no lo cumple", sentenció.

Los trabajadores adelantaron que el paro podría extenderse a raíz de las suspensiones instrumentadas por Aerolíneas Argentinas, que se conocieron este miércoles.

La empresa estatal resolvió suspender a 376 empleados por entre 10 y 15 días y las áreas donde hubo más sanciones fueron Tráfico y Contact Center (las dos de atención al público), al tiempo que quienes trabajan en el sector de Tripulantes de a Bordo no participaron de la asamblea, por lo que no fueron sancionados.