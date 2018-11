Tras la represión policial, sigue el acampe de organizaciones sociales en reclamo de la canasta navideña

Luego del violento desalojo que incluyó balas de goma a trabajadores de cooperativas, los manifestantes realizaron un acampe “por tiempo indeterminado”, frente al Municipio, reclamando bolsones de alimentos para fin de año.

Cuestionan que en otras oportunidades para esta época del año ya estaban encaminadas las conversaciones con Desarrollo Social para asistir a cientas de familias carenciadas de Mar del Plata y que hasta ahora “ni siquiera hubo reuniones”.

“Nos vamos a quedar acá hasta que haya algún tipo de respuesta. Queremos pasar la Navidad lo más tranquilo posible y esperamos algún tipo de gesto del Intendente”, afirmó Marcos Carboni, referente de la cooperativa A Trabajar y del MTR, en diálogo con 0223.

Por otra parte, el dirigente social negó enfáticamente que la represión haya sido motivado por algún incidente protagonizado por los cooperativistas, como lo informó el martes a la tarde en conferencia de prensa el Ejecutivo Municipal

“Fue una gran mentira, porque todos pudieron ver que en la puerta estaban las mujeres con sus hijos. Ellos no hicieron ningún tipo de daño a las puertas. Es todo una excusa para reprimirnos y no dar respuestas. Hace un año también nos reprimieron pero luego hubo una respuesta concreta por parte del Municipio. No tenemos problemas en sentarnos con algún funcionario para destrabar esto”, cerró Carboni.

Además de A trabajar, integran el acampe el Movimiento Argentina Rebelde, Polo Obrero, Barrios Unidos en Lucha y la Coordinadora de Unidad Barrial (Cuba) y el Movimiento Teresa Rodríguez MTR).