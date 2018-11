Se disputó la Regata Clausura del Náutico

El sábado pasado, tuvo lugar la Regata Clausura, última fecha de la Copa Anual que organiza el Club Náutico Mar del Plata para veleros bajo fórmula PHRF. Se impuso en la misma el J 24 “Libertad”, pero el campeonato anual terminó siendo para uno de los barcos escuela del Club portuense.



La última competencia, se tuvo que postergar una hora por razones climáticas y participaron de la misma, 8 embarcaciones La cancha de regatas, fue fondeada en la zona del Torreón del Monje, con largada y llegada en el interior del puerto.



Tras 1 hora 45 minutos, el primer velero en cruzar la línea de llegada fue el J24 “Libertad” con Franco Riquelme en el timón; seguido por el Magic “Santi” de Javier Cepeda y Guillermo Gentile. En tercer puesto, se ubicó otro Magic, el “+ Glamour”, de Vicente Pastor.



De esta manera, y tras seis fechas, disputadas desde el mes de marzo, en las que participaron 20 embarcaciones, finalizó la competencia anual para veleros bajo fórmula PHRF. Fue ganador, uno de los barcos Magic 21 del Club Náutico, con tripulación formada por Martín Agüero, Gabriel Rua, Pablo Garaguso y Juan Eugenio Gonzalez, todos ellos alumnos del Curso de Perfeccionamiento en Navegación a Vela. En segundo lugar, se ubicó “Alucinante”, del trio Alemano, Martin Carral y Urdangarin. Tercero fue “Santi”, de Javier Cepeda, Guillermo Gentile y Adolfo Wolodarsky.

Escuela de SUP para chicos

El 3 de enero, volverá a desarrollarse la “Sup School” del Club Náutico, que tanto éxito tuvo en la temporada anterior. Esta actividad tendrá dos grupos, uno de 7 a 12 años y otro de 13 a 17.

Los más chiquitos, tendrán sus clases los martes y jueves, entre las 9 y las 12; mientras que los mayores de 13, lo harán los miércoles y viernes, de 9 a 10;30 lo cual se suma a una hora de trabajo semanal en el moderno gimnasio mecánico que posee la entidad tricolor.



Las clases, coordinadas por Juliana González, múltiple campeona de la especialidad finalizarán el el 28 de febrero y los costos son los siguientes : Temporada completa, para los Menores de 12 $ 3500 para socios y $ 5000 para los no socios. En tanto, por mes, la tarifa indica $ 2000 para los asociados y $ 3000 para quienes no pertenecen a la comunidad del Náutico. Finalmente, el abono mensual para los Menores de 17, fue fijado en $ 1000 para los socios y $ 1500 para los no socios .



Limpieza de la playa



En tanto, este sábado, los integrantes de los distintos grupos de palistas de Stand Up Paddle del club tricolor, estarán limpiando la playa de la entidad de cara a la temporada, finalizando la actividad con competencias de postas y con un pic nic a la canasta entre todos los presentes