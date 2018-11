Docentes sin asueto: explotó el tablero eléctrico de una escuela municipal y nadie pudo arreglarlo

A pesar del descontento de los docentes por la quita del asueto de Santa Cecilia tras la firma de un decreto del intendente Arroyo, este jueves 22 de noviembre hubo clases en las escuelas municipales.

Sin embargo, como los trabajadores de la Secretaría de Educación no asistieron a sus puestos debido a que sí se les reconoció el día como no laborable, la comunidad de la Escuela 215 quedó sin cobertura técnica frente a un importante problema eléctrico que se generó minutos antes que los alumnos del turno tarde se retiraran del establecimiento.

"Hubo una explosión en el tablero eléctrico", contó a 0223 Karina, directora de la escuela. Por ese motivo, personal jerárquico decidió cortar la luz del lugar. "Aunque no sabemos si eso es lo más correcto, peligroso o no, pero como no tenemos asistencia, no sabemos bien qué hacer", indicó la mujer.

"Estamos esperando que venga un profesor de una escuela profesional a ayudarnos", dijo la representante desde la institución.

Según señalaron las docentes del establecimiento, la peligrosidad de la situación radica en que debido al asueto "no hubo guardias" y nadie pudo ir a ver la situación.

"Solo un preceptor que maniobró el matafuego evitó mayores problemas", explicaron y concluyeron: "Así estamos".