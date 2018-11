Realizan una jornada de Educación y Salud Mental en niñez y adolescencia

Especialistas participarán este viernes y sábado de la primera jornada Educación y Salud Mental en niñez y adolescencia, que tendrá lugar en la sede de Adum, ubicada en Roca 3891.

¿Cómo surgen estas jornadas? En principio producto de una iniciativa de quienes conforman el comité organizador; sensibilizados por sus propias prácticas profesionales e institucionales, y en un contexto de crisis creciente en el que son los NNA (niños, niñas y adolescentes) la población más afectada por la misma.

En 2017, las Jornadas Interdisciplinarias de Educación, Salud y Niñez interpelaron a muchos respecto del suicidio en adolescentes en la ciudad y cómo pensarse ante un fenómeno como ese. En la misma sintonía y junto aquella dramática problemática, interpelan otras situaciones donde los NNA se encuentran en riesgo. Hoy el contexto se torna más preocupante producto de las decisiones políticas.

"Las infancias y adolescencias en riesgo no son algo nuevo. Los discursos que las estigmatizan, la construcción de un otro peligroso que encuentra en niños y adolescentes un blanco; el trabajo y la explotación infantil; las instituciones y organizaciones pensadas para ellos con distancias astronómicas entre lo que se pregona y escribe en lo papeles frente a la abrumadora realidad, y un largo etcétera son aspectos de siempre para los cuales vale preguntarnos qué tan preparados estamos para afrontarlo, tanto en el plano intelectual como emocional. Sumado a lo “de siempre” nos encontramos en un contexto sociopolítico y económico que preocupa de forma creciente en el plano de las acciones y decisiones pero también de los discursos. La muerte de los docentes en Moreno, cierres de escuelas por baja matricula, comedores escolares que no reciben o reciben mucho menos alimentos; gobernadores y legisladores avalando el trabajo infantil, los femicidios que no diferencian edades y encuentran muchas niñas y adolescentes en tapas de diarios, el aumento del suicidio adolescente y la inevitable asociación de ello con la falta de un proyecto de vida en un país donde la política nuevamente da la espalda a la mayorías desmantelando derechos adquiridos e instalando perversamente un horizonte incierto y oscuro", explicaron desde el sector.

"Políticas que, por otro lado y, de forma indirecta golpean a nuestros NNA cuando son la población adulta quienes reciben los ataques en primera instancia: el ajuste creciente y desguace del aparato estatal con la consecuente desocupación y pérdida de poder adquisitivo con sus efectos subjetivos e intersubjetivos de desavalimiento e indefensión tanto para quienes pierden sus trabajos como para quienes temen perderlos -muchas de ellas compañeras y trabajadores de la educación y la salud a cargo de nuestros NNA-; la precarización laboral expresada en forma perversamente vanguardista en resoluciones ministeriales o comunicados gubernamentales, la insistencia de discursos xenofobos, de mano dura, “doctrinas chocobar”, y triunfos electorales de figuras politicas que con más o menos descuido expresan desprecio hacia la vida y hacias las diferencias; y un tristemente largo etc. nos permite todo ello afirmar que el contexto general es de riesgo creciente y son las infancias y adolescencias que alli intentan constituirse, sectores de los más vulnerables y en peligro. Mientras la mayoria de lo medios de comunicación señalan otros aspectos de la realidad -cuando no la inventan-, compañeras y compañeros, trabajadores de la educación y de la salud pública se encuentran con la verdadera realidad. ¿dónde queda el NNA -sujeto de derecho que como discurso y concepción ganó terreno en el pasado cercano tanto en curriculas, como en programas de formación docente, en leyes, etcétera?", indicaron.

"Frente a este escenario de creciente sensación -¿planificada?- de imposibilidad y de avasallamiento donde la paralización e indefensión crecen, nuestras herramientas conceptuales y teóricas con frecuencia nos resultan insuficientes. ¿son insuficientes?, ¿requieren ajustes? o ¿desconstrucciones sustanciales?. ¿Necesitamos nuevos abordajes y conceptualizaciones?. La convivencia en lo propios actores, de ideas viejas y arraigadas junto otras nuevas y elegidas y con frecuencia contrarias aquellas, sumado a la creciente afectación emocional: ¿es ello lo que paraliza el pensamiento?. Y si el desguace desde arriba impacta tanto en el tejido social y la fragmentación colectiva ¿cuán importante ha de ser antes que todo lo antedicho, el poder juntarse y agruparse para primero apuntalarse y luego poder repensar(se)?".

"Algunas cuestiones nos parecen claras y adelantamos posiciones a modos de respuestas. Por un lado avizoramos el horizonte en el agruparse, el encontrarse, el compartir experiencias y dar testimonios; conformar redes; el recuperar la vivencia de lo colectivo y de lo público. Conjuntamente en el encuentro de diversidades teórico-conceptuales y disciplinares, en la multiplicidad de saberes científicos, disciplinares, populares y cotidianos encontraremos mejores respuestas; también mayores desafíos ya que en el diálogo entre saberes y epistemes diversas se encuentra un escollo para lo que no estamos habituados pero que depara un plus al otro lado del mismo. Y creemos acertar sino renegamos de los saberes de siempre pretendiendo intentar erradamente un “empezar de 0”. Estas jornadas se proponen reconocer lo que somos pero también hacia dónde deseamos ir. Por ello conjugamos a una serie de paneles, algunos con múltiples actores e identidades -disciplinares, teóricas, institucionales-. Pero también proponemos conversatorios de intercambio, diálogo y construcción para problematizar (nos) ante las temáticas puestas en juego en esta Jornada. Un detalle no menor, la solicitud de un alimento no perecedero para asistir las mismas como símbolo de la crisis: el Estado y sus políticas se corren de los niños, incluso desde el abastecimiento a comedores. ¿Cómo empezar hablar de educación y salud cuando el Estado decide que en un país que genera alimentos para muchos millones más que quienes lo conformamos, priva de comida mínima e indispensable a los comedores?".

"En última instancia, estas Jornadas empezaron de mucho antes y hoy intentan detenernos por un instante para apuntalarnos un poco más y en forma colectiva. A pocos días del 20 de noviembre y su respectiva conmemoración del Día Universal del niño y la Declaración Universal de los Derechos del niño, resulta imperioso poder encontrarnos con discursos y relatos que den cuenta de la realidad que viven las y los que la enfrentan a diario; permitiéndonos compartir marcos desde dónde pensar(nos), interpelar(nos) e interpretar la realidad; posicionándonos en igualdad entre los distintos actores y saberes con el objetivo de resistir y de transformar", subrayaron por último