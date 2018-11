Horacio Taccone: "Tuvimos que destinar recursos para obras a pagar las boletas"

Siempre que hay que hablar de gestión, Horacio Taccone es palabra autorizada. Con muchas más cosas positivas que negativas, llevó adelante una gestión en el Emder que le permitió el arreglo de varios de los escenarios municipales, e hizo del Club Once Unidos una institución de elite dentro de la ciudad, con la mayor cantidad de socios y miles de chicos y adultos que pasan todos los días por la sede social de Parque Luro o la reluciente Villa Deportiva de la ruta 2. En diálogo con "Mar del Plata PM" (lunes a viernes de 12 a 15 por 102.1 Radio 10 MDP), contó las problemáticas que afrontan los clubes con los aumentos de las tarifas y también se metió de lleno en la crisis que atraviesa el ente que dirigió y se puso del lado de los trabajadores.

No es el único club que pasa por una situación así, pero claramente los que más actividades ofrecen, son los que más ven afectadas sus arcas. Así como Kimberley tuvo que hacer frente a una boleta de $106.500, Once Unidos no fue menos y pese a que hizo una inversión grandísima para cambiar toda su iluminación a LED, tiene que afrontar pagos muy altos. "Hicimos una inversión grande porque era impagable lo que venía de luz. Gracias a eso hemos bajado la cuenta a 100 mil pesos en la sede y 50 mil pesos en la Villa, pero así y todo son 150 mil pesos. Lo que no hemos tenido capacidad para encontrarle alternativa es al gas, lamentablemente no hay forma de sustituir esa energía y hay que pagar la cuenta, hay que arremangarse y destinar los recursos que el club contaba para crecer, para hacer obras, para avanzar, para darle más infraestructura a los chicos y los adultos que vienen al club, hay que usarlo para pagar la boleta, no hay otra alternativa", explicó resignado Taccone.

Con respecto al gas, los números van por el mismo camino. "El consumo de octubre que se pagó ayer (jueves) fueron 120 mil pesos, pero no es el mes de mayor consumo, julio y agosto son los que más metros cúbicos consumimos. Si el año que viene gastamos lo mismo, que no hay forma de que gastemos menos, será cercana a los 200 mil pesos por mes. No queda otra, ojalá la gente que nos gobierna se ilumine y se dé cuenta que alguna solución le tiene que encontrar, porque esto afecta a muchas instituciones deportivas que todos saben lo que significan para la sociedad", señaló.

Más allá de que las cuotas tienen un aumento anual, en esta ocasión es imposible acercarla a los gastos inflacionarios porque sería insolventable para muchas familias. Taccone lo sabe y tiene claro que "si nosotros trasladamos los aumentos a los socios, yo no tengo dudas que tendríamos una gran disminución de la masa societaria y sería aún peor. Por eso, lo único que podemos hacer es destinar el dinero que teníamos previsto para obras usarlo para pagar esas boletas. Pero nosotros tenemos la suerte de que podemos hacer frente a esta situación, me apena mucho pensar la situación de clubes más chicos, de posibilidades diferentes, que no estén desarrollados, me apena pensar cómo harán para sostenerse. Me da tristeza cuando vemos la factura y más del 30% de lo que estamos pagando son impuestos".

Otra cosa que ha dado vueltas pero nunca se concretó, es el apoyo gubernamental a los clubes o la eximición de impuestos en las boletas, nada de eso ha sucedido. "Nosotros no hemos tenido ningún beneficio ni nos han convocado a ninguna reunión. Hace 10 días hubo una con el diputado Maximiliano Abad en el Club River pero no pudimos asistir lamentablemente, porque siempre se sacan cosas positivas, más allá de que no se pueda resolver ahí mismo. El interés de los legisladores es importante porque tienen que llegar a un final feliz para los clubes, se escriben historias muy lindas dentro de estos lugares, están haciendo deportes, están contenidos", resalta Taccone la función social que cumplen los clubes.

Aprovechando la comunicación, no dejaron pasar la oportunidad de consultarle por la situación que vive el Emder y todo lo que se ha hablado en las últimas semanas luego de las quejas de los atletas por el estado de la Pista de Atletismo, entre otros escenarios, y la respuesta de López Silva responsabilizando a los empleados del ente. "Yo no tengo ninguna duda que si bien el Emder no estaba excelente, estaba mucho mejor de lo que está hoy. Alcanza con hacer una pequeña recorrida por los escenarios, por los lugares del Parque Municipal de los Deportes, para ver la diferencia, son notables. He escuchado muchas cosas en los últimos días y me molesta que no se reconozca la capacidad de los empleados del ente de deportes que son realmente muy buenas, y mucho más cuando se habla de que los problemas del EMDER son del personal, realmente dejo de entender cómo son las cosas", afirmó y se puso del lado del personal municipal, como había hecho Alexis Abot, presidente de la Federación Marplatense de Atletismo.

Respecto a cómo se saca adelante la situación, no habló de cosas extravagantes ni soluciones mágicas. "Hay que trabajar. Fácil no es, hay que trabajar, es algo cotidiano, de todos los días, no hay otra alternativa. Nosotros no nos quedamos esperando que nos venga una millonada de la AFA o de donde sea para solucionar los inconvenientes de los escenarios, era trabajar todos los días con un grupo de 30, 40 ó 50 personas. Y en una semana no se ven los resultados, pero después de varios meses o un año, te puedo asegurar que los resultados los ve todo el mundo. Eso es lo que habría que hacer, lo que nosotros hicimos y ojalá que lo hagan", expresó con contundencia.

Por último, se tomó un tiempo para referirse al tema de los Polideportivos Barriales que no se terminan de construir o le faltan pequeños detalles para estar en funcionamiento. "Me da pena que los polideportivos no se hayan finalizado. El del Centenario sólo faltaba conectar el gas para estar en funcionamiento. Pero entiendo que habrán marcado prioridades y las autoridades actuales habrán decidido que otras cosas son más importantes. Yo me resisto a creer que el intendente no tenga voluntad de terminar de hacerlo, no habrán encontrado la forma o no habrán tenido el tiempo necesario para dedicarle a la gestión de los recursos para terminarlo, pero más tarde o más temprano lo van a terminar porque son muy necesarios".