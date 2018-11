Alvarado pone en riesgo la punta en General Pico

Ferro (General Pico): Kevin Hummeler; Marcos Quiroz, Luis Cuero, Damián González Hernández y Federico Cataldi; Daniel Carrasco, Diego Miguelez, César Cocchi y Sebastián González; Damián De Hoyos y Federico Vasilchick. DT: Sergio Priseajniuc.

Alvarado: Matías Quinteros; Matías Caro, Germán Mendoza, Tomás Mantia y Fernando Ponce; Roberto Bochi y Cristian Canuhé; Gaspar Gentile, Julián Bonetto o Rodrigo Depetris y Francisco Molina o Depetris; Emiliano López. DT: Mauricio Giganti.

Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Estadio: El Coloso de Barrio Talleres.

Hora: 21.

Resto de la fecha

17hs. Sansinena vs. Cipolletti

17hs. Deportivo Madryn vs. Villa Mitre

Sábado

17hs. Sol de Mayo vs. Independiente

Libre: Deportivo Roca