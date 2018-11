Tevez: "No estamos en condiciones de jugar, pero nos están obligando"

Carlos Tevez y Fernando Gago hablaron en zona de vestuarios, siendo las primeras declaraciones de Boca tras las agresiones al micro en el que arribaron al estadio Monumental. Los referentes "Xeneizes" evidenciaron su malestar, y dejaron en claro que el plantel no está en condiciones de jugar.

Tevez:

-"Decirle a nuestras familias que la mayoría estamos bien, tenemos a 3 o 4 jugadores con lesiones leves. Estamos bien, incomunicados en el vestuario, y la verdad se hace muy difícil con todo esto hablar con ellos".

*¿Están para jugar?

-"No, no estamos para jugar. Es una situación donde nos están obligando a jugar el partido, Pablo recién llega, tiene un parche en el ojo, otro compañero también."

"Entiendo que tienen mucha presión los médicos, están los presidentes reunidos. Pero creo que tiene que hacer su trabajo, el lo vio bien, compañeros agachados, vomitando..."

-"Yo vomité, me ardía la garganta, recién ahora se me está yendo el dolor de cabeza. situaciones que uno no tiene que pasar. Nos están obligando a jugar en condiciones que no deben ser, con 3 compañeros mal físicamente. No se puede creer lo que está pasando"

"NO ESTAMOS EN CONDICIONES DE JUGAR"#LibertadoresxFOX | Carlos Tevez dialogó con la prensa e informó el estado del plantel. pic.twitter.com/mFhnvB3ooZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 24, 2018

Fernando Gago:

-"No tenemos ninguna postura, nos dicen que se juega, pero no están dadas las condiciones del grupo. Si tenemos que jugar, vamos a jugar. Llevamos 5 horas dentro del vestuario y no sabemos qué va a pasar".

-"Me sorprendió mucho, por cómo se venía dando en la agresión dentro del micro, yo tuve una reacción alérgica, varios jugadores no podían respirar,a otros les subió la presión. Nos sorprende porque no se toma una decisión, no es forma de definir un partido. Llevamos 7 horas acá, comimos recién a las 12 del mediodía".