Para la temporada, los grandes espectáculos de teatro “por ahora” no vienen a Mar del Plata

Hay moderada expectativa por parte de los empresarios teatrales acerca del éxito de la próxima temporada de verano. Si bien el dólar alto augura un mayor caudal de turistas que este año podrían elegir destinos del país sobre los del exterior, la difícil situación económica pone en suspenso cualquier análisis previo.

En este marco, este verano 2018-19 que se viene no contaría con las grandes figuras del espectáculo sobre las marquesinas de los teatros de Mar del Plata.

“Como siempre uno espera que sea una buena temporada pero es difícil evaluarlo este año, que es muy particular. No vamos a tener la presencia de espectáculos diarios como lo tuvimos el años pasado sino que tenemos una programación día a día, con mucho stand up, humor y espectáculos de música. Porque en realidad mucho de los espectáculos se van a Córdoba”, admitió Marcelo Marán, director general del Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany MDP, en diálogo con 0223.

Sobre este punto, el productor teatral explicó que esta merma de grandes shows que tendrán las salas de la ciudad “es una movida que generalmente ocurre con los espectáculos grandes, que van pivoteando y rotando y a este año le tocó a Carlos Paz”. Por otra parte negó que este relacionado con la cuestión macroeconómica.

“Coyunturalmente, uno tiene la sensación de que este año puede llegar a estar más difícil que otros años y quizás con una menor apuesta de producción hecha hacia Mar del Plata. Pero esto es relativo, porque quizás más cerca del verano empieza todo el mundo a aparecer y empieza a llenarse la cartelera”, estimó.

En relación a que el dólar alto asegure una mayor presencia de turismo que otros años veraneaban en el Caribe o en las playas brasileñas, Marán razonó que “esa es la muletilla que está corriendo y uno espera que sea así, para que los marplatenses tengamos una buena temporada. Pero no deja de preocupar el tema que ha bajado realmente el consumo de espectáculos por parte de la gente. Es un termómetro difícil para poder dar un pronóstico”, concluyó Marán.