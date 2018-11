Presupuesto 2019: frenan el tratamiento hasta que sean interpelados Mourelle y Distéfano

Mourelle no irá a defender el presupuesto hasta tanto no se concrete la interpelación. Foto: archivo 0223.

La Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante había dispuesto comenzar el tratamiento del Presupuesto 2019 este martes, con la presencia del secretario de Hacienda Hernán Mourelle. Sin embargo, los presidentes de los bloques plantearon que prefieren no comenzar el tratamiento hasta que se concrete la interpelación de Mourelle y el titular de Educación Luis Distéfano por la quita de bonificación a docentes municipales.

El último viernes, los presidentes de los bloques acordaron que la interpelación a Mourelle y Distéfano en el Concejo Deliberante se realice el 4 de diciembre próximo. Allí se espera que los funcionarios den las explicaciones pertinentes acerca del polémico decreto que eliminó la bonificación que le permitía a los maestros municipales tener un salario por encima del de sus pares bonaerenses.

"Pidieron a los presidentes de bloque no ir hasta que se realice la interpelación. Y como el que arranca es el secretario de Hacienda se pospone el tratamiento del presupuesto", confió una fuente legislativa en diálogo con 0223.

El Ejecutivo ya explicó que el decreto se firmó para corregir un "error histórico" mediante el cual se les pagaba un plus a los docentes municipales por una carga horaria que no cumplían. Sin embargo, funcionarios que trabajaron en el proyecto a fines de los '80 aclararon que esa decisión se tomó consciente para que los docentes municipales, que no podían pedir traslado de ciudad como los bonaerenses y que en todos los casos ingresan por concurso, tuvieran un plus.

En ese contexto, el Ejecutivo envió un proyecto al Concejo Deliberante para que los docentes sumen a su tarea diaria dos horas más de trabajo y así puedan mantener la bonificación, algo que rápidamente fue desechado por los trabajadores pues en la mayoría de los casos tienen dos cargos y sería imposible sumar cuatro horas diarias.