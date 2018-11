Por unanimidad, el STM rechazó la propuesta del Ejecutivo

Tras la última reunión en el Ministerio de Trabajo, que se realizó este viernes, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) prometió dar una respuesta este lunes acerca de la aceptación o no de la propuesta de incremento salarial. La definición fue terminante: por unanimidad se rechazó la oferta del Ejecutivo.

El viernes, los funcionarios de la gestión de Carlos Arroyo propusieron un incremento salarial del 7% que se suma al 18% que se acordó a lo largo del año y una suma fija remunerativa de $2.500 a cuenta del acuerdo paritario del año próximo.

Inmediatamente las autoridades del STM, encabezados por Antonio Gilardi, habían rechazado la oferta, pero remarcaron que la decisión final la tomarían los delegados en la reunión de este lunes.

Este miércoles, se desarrollará un nuevo encuentro en la sede regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, en donde se espera que el municipio lleve una nueva propuesta.

Por el momento, el STM no anunció ninguna medida de fuerza debido a que todavía rige la conciliación obligatoria (vence el 5 de diciembre), por lo que no se pueden tomar medidas de acción directa. "En caso de no haber solución y nosotros no vemos gestos de buena voluntad endureceríamos nuestra postura y volveríamos a las medidas de fuerza", confirmó Luis María Muñoz, secretario de prensa del STM, en diálogo con 0223. .