Cadetes goleó y se ilusiona con el ascenso

Cadetes superó 6-0 a Leonas de Paso a Paso por la jornada 12 del Clausura de Primera B organizado por la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires y se ilusiona con lograr el título y el ascenso, posibilidades que se definirán el próximo fin de semana cuando juegue el sábado con Banfield y el domingo, en la última fecha, con Las Toritas. Además de las "Tricolores", hay un importante lote de equipos buscando los mismos objetivos, por lo que el fin de semana próximo será apasionante.

Las dirigidas por Julián Rouan marcaron diferencias de juego desde el primer minuto, aunque les costó reflejarlas en el marcador porque carecieron de efectividad. Cadetes superó a Leonas, con el quite de Giuliana Brozzi en el centro del campo, con concentración y orden defensivo y lastimando por las bandas con Celeste Cebeyra y Giuliana del Río. Tuvo que esperar hasta los 22´ porque no estuvo fino a la hora de definir las acciones de peligro. Entre Sofía Durazzi y Lucía Herrán no pudieron anotar en cuatro situaciones antes de la apertura del marcador, que llegó a través de Celeste Cebeyra con una efectiva culminación. A los 31´, después de una nueva jugada de ataque de Cadetes, Herrán puso el segundo con un remate de derecha tras un córner que la defensa de Leonas no pudo despejar. Con la ventaja obtenida sobre el final del primer tiempo, las "Tricolores" ganaron tranquilidad para el complemento. El rival, salvo por las apariciones de "Palito"Alderete, no encontró cómo atacar, por eso reinó la tranquilidad para Nina Bisonni, quien de todas maneras estuvo segura en las pocas acciones que participó.

A los 5´, Cadetes metió el tercero, nuevamente con Cebeyra, desbordando por izquierda y tocando suave. Sobre los 8´amplió con del Río debajo del arco, a los 12´ metió el suyo Sofía Durazzi tras una asistencia de Martina Avancini que jugó rápido un tiro libre, y sobre los 15´cerró la cuenta Brozzi con un verdadero golazo: la volante cortó en su campo un avance de Leonas, recorrió varios metros con la pelota pegada al pie y la cabeza levantada, eludió un par de rivales y no falló ante Luna Goridi, ganándose los aplausos del público y las compañeras. En la única de peligro, Leonas lo tuvo a los 18´con un remate de Iara Llamas que se fue muy cerca del palo derecho de Bisonni luego de un centro que cayó al área y fue despejado a medias.

Síntesis

Cadetes (6): Nina Bisonni; Valentina Cisneros, Rocío Carreño, Pilar Rivera y Camila Acuña; Giuliana del Río, Giuliana Brozzi, Martina Avancini y Celeste Cebeyra; Sofía Durazzi y Lucía Herrán. DT: Julián Rouan.

Ingresaron: Pilar Gerez, Ornella Greco, Julia Durazzi y Maira Duna.

Leonas de Paso a Paso (0): Luna Goridi; Paula Pérez, Camila Capelut, Carina Sandoval y Marina Serafinni; Evangelina Lezcano, Iara Llamas, Abigail Bulacio y Camila Olivares; Daniela Álvarez y Paola Alderete. DT: Leonardo Eseiza.

Ingresó: Karen Calderón.

Goles: PT 22´ Cebeyra (C) y 31´ Herrán (C); ST 5´ Cebeyra (C), 8´ Del Río (C), 12´ S.Durazzi (C) y 15´ Brozzi (C).

Árbitro: Rubén Fernández.

Cancha: Mitre.