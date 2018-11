“Vamos a recurrir la sentencia cuestionando la visión que tuvo el Tribunal”

Apenas cuarenta y cinco minutos después de que el Tribunal Oral en lo Criminal 1 diera a conocer su veredicto y sentencia por la muerte de Lucía Pérez e incluso antes de tener acceso a los fundamentos de la misma el abogado de la familia de la adolescente adelantó que van a recurrir el mismo. “Tenemos siete días corridos para hacer la reserva de rigor y un plazo total de tres semanas para presentarnos”, señaló Gustavo Marceillac.

El abogado que había pedido una pena de prisión perpetua para Matías Farías y Juan Pablo Offidani le dijo a los padres de la adolescente que las cosas no iban a terminar tras la lectura. “Cuando a uno la sentencia no le gusta se puede recurrir y es lo que vamos a hacer cuestionando la visión que tuvo el tribunal de no dar por acreditado un hecho que para nosotros sí lo estuvo y sobre eso va a girar el recurso”, agregó.

Marceillac aclaró que aún no había tenido acceso a los fundamentos que los jueces Pablo Viñas, Aldo Carnevale y Facundo Gómez Urso desarrollaron a lo largo de 71 fojas, pero que más allá de los planteos individuales el voto había sido unánime. “Hoy cumplieron con la norma procesal de dar la parte dispositiva y entregarnos copia de la sentencia”, agregó.

Consultado acerca del cuestionamiento que los magistrados hicieron del accionar de la fiscal María Isabel Sánchez en el comienzo de la investigación sostuvo que esta comunicación ya la hizo el Tribunal remitiendo una copia de la sentencia a la Procuración.

Antes de confirmar que en los próximos días se reunirá con el fiscal Daniel Vicente para definir la apelación, el abogado informó que la excarcelación de Maciel –dispuesta en la misma sentencia por los jueces- podría hacerse efectiva este mismo día aunque la condena no quede firme si no tiene ningún otro impedimento.