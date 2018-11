Empleados de la salud contra Arroyo: "No podemos hablar de superávit cuando faltan insumos"

El referente de los profesionales de la salud que trabajan en el ámbito municipal, Carlos Gómez, cargó contra el gobierno Carlos Fernando Arroyo por la última propuesta salarial a la que consideró "cínica" y dijo que el Ejecutivo "no puede hablar de superávit cuando faltan insumos básicos" en las salitas de salud.

El viernes pasado los funcionarios de la gestión de Carlos Arroyo propusieron un incremento salarial del 7% que se suma al 18% que se acordó a lo largo del año y una suma fija remunerativa de $2.500 a cuenta del acuerdo paritario del año próximo.

Al igual que ocurrió con el Sindicato de Trabajadores Municipales, desde Cicop rechazaron la propuesta del gobierno de Arroyo. "Nos encontramos con un ejecutivo que está tratando de poner enfrente a todos los trabajadores municipales, pero en particular a los del sector de la salud", señaló.

"Estamos enfrentando la crisis y el ajuste con el vecino, mano a mano. Somos la cara visible de un estado que abandona y no da respuestas", aseguró Gómez y dijo que el Ejecutivo "no puede hablar de superávit cuando faltan insumos básicos" en las salitas de salud.

"En varias salas no se llegó a cubrir con el insumo necesario para realizar extracciones de piezas dentarias. Por eso, los odontólogos tienen una actividad bastante limitada", reveló el dirigente gremial y agregó: "Hay faltantes en los laboratorios de los centros de salud y en algunos casos no se pueden realizar radiografías porque los equipos no funcionan".

"No pueden decir que está todo bárbaro, cuando las cosas básicas no están solucionadas", remarcó Gómez y dejó en claro que "estamos preocupados pero dispuestos a seguir en la lucha".