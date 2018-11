Once Unidos sumó el séptimo al hilo

La sana costumbre de Once Unidos, que domina con absoluta autoridad en Mayores el handball masculino. (Fotos: Prensa Asabal)

Se disputó la segunda final de Mayores Varones del Torneo Clausura, en donde en su casa del barrio Parque Luro el local Once Unidos ratificó lo hecho en la primera final (victoria 37 a 26) y le volvió a ganar a Punto Sur, en este caso 39 a 29, para llevarse su séptimo título en forma consecutiva.

La ventaja que obtuvo el equipo de Bruno Puente hizo desnaturalizar un poco la segunda final, ya que Punto Sur debía meter 11 goles más que su rival si quería quedarse con la serie, con lo cual la presión para los del Puerto era extrema.

En ese contexto apareció un jugador que no estaba en los planes de muchos y es Matías Eleno. Obligado a jugar de titular por la grave lesión de una de las figuras del equipo, Julián Verón, el número 7 se las ingenió para castigar con su brazo derecho y también tener delicadas definiciones en un inicio que fue parejo que favoreció a los dueños de casa. Punto Sur se refugió en la defensa de su arquero Lautaro Iglesias que hasta anotó un gol y estuvo acompañado por el pivot Santiago Di Paolo, pero un parcial de 7 a 0 inclinó la primera parte para Once que se fue al frente 22 a 15.

En el complemento esa ventaja no sólo se mantuvo, sino que se amplió con el ingreso en el arco de Luca Zumpano y los goles que aportaron el capitán Gonzalo Beauche, que a sus 37 años sigue marcando los rumbos del equipo o el juvenil "Pancho" Castro, que desde el extremo izquierdo también aportó a la causa. La reacción de Punto Sur con Lautaro Moracci y Juan García no pudo alcanzar y el tiempo le volvió a dar el título a Once Unidos, como desde el 2013, que ya lo hizo en siete oportunidades consecutivas.

Llegará ahora el momento del Súper 4, que tendrá sus Semifinales en Punto Sur el domingo 2 y se definirá el domingo 16 en Once Unidos, tanto para hombres como para las mujeres.