Por recortes del Sedronar, corre riesgo la atención a personas con adicciones

Desde la comunidad terapéutica Posada del Inti advirtieron que se encuentran en un momento dramático, luego que trascendiera que la Sedronar dispusiera de sólo un aumento del 3% en un marco inflacionario que supera ampliamente el 40% anual. Afirman que por este “recorte” de fondos por parte del organismo dependiente de Nación, van a tener que derivar a 92 pacientes que en Mar del Plata son atendidos con recursos del estado, por no tener obra social.

“Es el peor momento desde que decidimos abrir hace unos 16 años. Siempre hemos tenido problemas con la Provincia, situación que hizo no renovar el convenio desde enero de este año, pero con la Nación siempre el tema estuvo bien. Pero ahora las Ong's que trabajan en convenio con la Sedronar han recibido un aumento a principios de 2018 del 12% y no hay indicios de que vaya un aumento antes de fin de año. No hay manera que podamos financiar al Estado”, razonó Fabián Messina, titular de Posada del Inti, en diálogo con 0223.

Para Messina, esta situación, que se conoció este miércoles “nos hace seriamente pensar en nuestro futuro: si no hay cambios, con todo el dolor vamos a tener que cerrar dos de las tres sedes y tener que echar a 15 a 18 trabajadores, porque no lo podemos bancar. Y lo más importante, es que vamos a tener que dejar sin atención a 92 pacientes de mayor vulnerabilidad social porque no tienen cobertura. Y tampoco existe tal lugar en la ciudad, porque la Provincia no destina recursos al CPA de Chapadmalal. Es una situación muy angustiante y ahora lo estamos pasando todas las ONG´s del país”, lamentó.