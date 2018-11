Buscan a un hombre de 49 años desaparecido desde el lunes

Marcelo Alejandro Rodríguez tiene 49 años y se encuentra desaparecido desde el lunes pasado, cuando fue dado de alta del Hospital Interzonal, luego de una aparente descompensación por el uso de psicofármacos. Su familia y la policía lo buscan desesperadamente.

Daniela, su hija, contó a 0223 que su padre tiene problemas de adicciones, vive solo en una pensión en la zona de la ex Terminal y no cuenta con celular. Recién este martes se dieron cuenta de su ausencia, cuando su familia se sorprendió por la cantidad de días que su padre no iba a visitarlos.

“Cuando fuimos a su casa, nos enteramos que el sábado a las 18 el dueño de la pensión lo había llevado al Interzonal bastante descompuesto. Cuando llegamos al Hospital, nos dicen que no hay nadie internado con ese nombre ni NN. Sin embargo por un conocido que es policía, nos enteramos que había sido dado de alta y aparentemente se fue. Sin pantalones ni calzado. No sabemos cómo lo dejaron ir en ese estado”, relató angustiada.

Ante cualquier información para dar con su paradero, favor de comunicarse al 223-155311774 y al 223-155799723