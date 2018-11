Stracqualursi: "Ni antes eramos los mejores, ni ahora somos un desastre"

Denis Stracqualursi pudo anotar su primer gol en Aldosivi, en una anotación que "decoró" el durísimo 1-4 sufrido el sábado ante Banfield, por la undécima fecha de la Superliga. El centrodelantero, que alternó entre titular y lesionado, ingresó en el complemento y definió con clase tras una asistencia de Fernando Telechea.

Tras el partido, dialogó con la transmisión televisiva y dijo lo siguiente:

-"Tenemos mucho que mejorar. El partido se terminó en los primeros 45 minutos. Después fue normal que Banfield se tirara atrás, y nosotros fuéramos a buscar el resultado y correr el riesgo de otro gol, como pasó".

-"Ya está, hay que dar vuelta la página, levantarse de de este golpe, llevamos tres partidos sin sumar. Esto es largo, hay que tener los pies sobre la tierra, saber que ni eramos los mejores cuando estábamos arriba, ni ahora somos un desastre. Hay cosas por mejorar, eso sí. Y muchas cosas positivas. Hay que cerrarse más al grupo, a lo que somos, y el viernes ir a Córdoba a hacer un buen partido".

-"En el torneo arrancamos muy bien, veníamos de una seguidilla de partidos muy buenos. Ante River se jugó muy bien pero los resultados son los que mandan. Hoy en día llevamos tres perdidos, y es algo que nos puede desestabilizar la cabeza un poco. Pero tenemos que ser fuertes".

-"Con jugadores de jerarquía como tienen ellos, cuando no sos fuerte en la marca o dejás huecos, se nota la diferencia. No fue un juego vistoso de Banfield, pero las veces que llegaron nos convirtieron. No tienen mucho margen de error."