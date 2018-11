Mar Chiquita, subcampeón de la Copa Argentina Sub 17 masculina

Mar Chiquita llegó a la final pero no pudo con Ciudad. (Fotos: Prensa AMV)

Se fue la primera de las copas argentinas de vóley con una superlativa participación de los equipos afiliados a la Asociación Marplatense de Voleibol. Los chicos de Mar Chiquita Vóley se consagraron subcampeones de la Copa Argentina Sub 17 bajo un estupendo marco en la cancha principal del Polideportivo del Complejo Chapadmalal. Los pibes dieron todo pero cayeron en la final con Ciudad 3-0 con parciales de 25-21, 25-22 y 25-16 . El otro representante de la AMV, Once Unidos, también coronó una sólida actuación y se subió al podio al superar Bomberos. A su vez, en la rama femenina el "rojinegro" se metió entre los cuatro mejores del país mientras que el elenco de Parque Luro finalizó quinto en la Copa de Plata.

Sin dudas, la semifinal masculina entre Mar Chiquita y Once Unidos fue un partido inolvidable, con calor y color en las tribunas. Con muchos pasajes emotivos y una vibrante definición, fue triunfo para los dirigidos por Agustín Rodríguez y Leandro Paredes por 3-2 (20-25, 25-18, 25-20, 20-25 y 15-8) ante el campeón defensor.

En la final, el "rojinegro" se vio las caras con Ciudad, que había dejado en el camino a Bomberos. El elenco de Capital Federal fue contundente ante Mar Chiquita y se consagró campeón invicto con un triunfo en sets corridos (25-21, 25-22 y 25-16). En tanto, por la medalla de bronce, Once Unidos superó a Bomberos 3-1 (25-16, 25-18, 25-27 y 25-17) y se subió al podio.

Por la rama femenina, Mar Chiquita quedó entre los primeros cuatro. Las chicas del "rojinegro" cayeron con Freyre en semis y por el tercer puesto no pudieron con Gimnasia La Plata. Por su parte, Once Unidos fue por el camino de la Copa de Plata y obtuvo la quinta ubicación luego de ganarle a Luro y Sonder 3-1, respectivamente. El título femenino Sub 17 quedó para San Guillermo de Sante Fe que festejó sobre Freyre.

Al cabo, se cerró un fin de semana soñado. Los equipos afiliados a la Asociación Marplatense de Voleibol demostraron su nivel y están entre los mejores equipos país. Ahora es el turno para la categoría Sub 15. Allí, Mar Chiquita presenta equipos en ambas ramas y Once Unidos en la masculina. El certamen se extenderá hasta el viernes 9.