Alvarado espera en Bahía Blanca por Villa Mitre

Con la inclusión entre los 18 de Gonzalo Lucero, por primera vez en la temporada, el plantel de Alvarado emprendió viaje este mediodía rumbo a Bahía Blanca, donde el miércoles a las 20 enfrentará a su escolta Villa Mitre, por la duodécima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Aunque Mauricio Giganti no definió el equipo, no variaría demasiado respecto al que viene de igualar ante Cipolletti en el José María Minella.

Otra vez se va a la ruta el "torito", pero en este caso para uno de los trayectos cortos, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Por eso, a diferencia de lo que hizo en los anteriores viajes, la práctica del martes la realizó en la Villa Deportiva de la ruta 88, almorzaron en el SUM y luego sí, partieron hacia Bahía donde arribarán a la tardecita. El miércoles por la mañana, harán pequeños movimientos a las órdenes del preparador físico Mauricio Álvarez para aflojar las piernas y descansar bien de cara al choque de la noche.

Como es la costumbre del entrenador, no dio indicios de los once que saldrán desde el inicio, pero quedó conforme con lo hecho, sobre todo en la primera parte, ante Cipolletti, y no realizaría muchas modificaciones. La duda pasa por el lado de Francisco Molina, que ya sumó minutos y está en condiciones de reaparecer desde el arranque. En caso de que el de Miramar vuelva a la titularidad, el que dejaría su lugar sería Gaspar Gentile.

La buena noticia es que en la lista de 18 jugadores aparece Gonzalo Lucero. El neuquino no vio minutos hasta el momento en lo que va de la temporada y ni siquiera tuvo la oportunidad de concentrar debido a una serie de lesiones musculares que hicieron mella no sólo en lo físico sino tambien en lo anímico. Pero el zurdo ya está en óptimas condiciones y es una opción más que interesante para Mauricio Giganti, que lo conoce y sabe que lo puede utilizar por cualquiera de las dos bandas.

Los 18 jugadores que integran la delegación que partió de la Villa Deportiva son: los arqueros Matías Quinteros y Matías Degrá; los defensores Martín Quiles, Diago Giménez, Tomás Mantia, Emanuel Urquiza y Fernando Ponce; los mediocampistas Darío Stefanatto, Roberto Bochi, Rodrigo Depetris, Francisco Molina, Gonzalo Lucero, Matías Caro, y Gaspar Gentile; y los delanteros Nicolás Trecco, Emiliano López, Nicolás Mollo y Julián Bonetto