Pablo Pérez: "A mí nadie me gana de guapo"

El mediocampista de Boca Pablo Pérez afirmó este martes que a él nadie le gana "de guapo" y reconoció que la previa de la final de la Copa Libertadores ante River no la está "disfrutando".

"A mí nadie me gana de guapo, eso va para los de afuera. Yo entro, hago mi trabajo y nada más", indicó Pérez en la conferencia de prensa que compartió con Leandro Magallán en el estadio boquense.

Pérez se refirió así ante la consulta de un periodista que le había señalado que los últimos Superclásicos en cancha de Boca, River había apelado al juego fuerte para poder imponer su autoridad ante el rival.

A la vez, el capitán y referente de equipo "xeneize" indicó que "hay poco espacio para disfrutar la final", y agregó: "Ya no lo estoy disfrutando. Si tenemos la posibilidad de salir campeones si, pero ahora la vivo como una final del mundo y que no se me escapen los detalles". .

En cuanto a qué equipo es mejor, si River o Boca, Pérez agregó "no lo sé hasta que termine la final. Tal vez tengamos un mediocampo más aguerrido, y ellos de jugadores que manejan un poco más la pelota. Tienen ambos equipos jugadores de jerarquía, con experiencia".

Pérez también explicó que están viviendo, todos los jugadores, "un momento único", y al mismo tiempo, más allá de que dijo que le costaba disfrutar, se esperanzó en poder hacerlo.

Sobre el hecho de que acumula una amonestación y si recibe otra amarilla podría perderse la final en el Monumental, y si por ese motivo se cuidaría, Pérez aclaró que eso no lo condiciona "para nada".

"Tengo una sola manera de jugar y me voy a brindar como todos los partidos y estaré concentrado en lo táctico y en la recuperación de pelota y seguiré haciendo mi juego como siempre", enfatizó.

Pérez se sinceró sobre lo que sería para cada uno de los dos equipos si gana o si pierde: "es el clásico y si la perdés la tristeza es doble y si la ganás la alegría es doble".

El mediocampista destacó a Gonzalo "Pity" Martínez como el hombre más desequilibrante de River, y señaló "hay que tener cuidado, y hay que saber marcarlo, porque está pasando un buen momento. Pero hay que contrarrestar no solo al Pity sino a todo el equipo porque están bien".

El jugador sostuvo que como todo partido decisivo "se definen por detalles, como sucedió en las instancias eliminatorias", y en ese sentido agregó que Boca debe ser "inteligente" para tratar de quedarse con el primer partido en La Bombonera.

"Si podemos hacer uno o dos goles mejor, pero lo importante es mantener el arco en cero. Si podemos liquidarlo en cancha e Boca mejor", sentenció.