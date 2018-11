Grupo de chicos le puso un cuchillo en el cuello a un nene de 12 años para robarle la mochila y el celular

Un nene de 12 años sufrió un violento robo en el microcentro y a plena luz del día: un grupo de chicos de entre 12 y 16 años le puso un cuchillo en la garganta y le robó el celular y la mochila.

En diálogo con 0223, Julieta, contó el dramático momento vivido por sus hijos este martes al mediodía, principalmente el más chico, “que no durmió toda la noche” y la indignación que le provocó la respuesta de la policía, que se excusó de no poder hacer nada “porque son menores”.

“Yo estaba con uno de mis hijos que realiza un tratamiento oncológico y les pedí a mis hijos –Nicolás de 12 y Victoria de 17- que cuando salgan del colegio, me esperen en el centro. Cuando llegué, vi a mi hijo llorando y no entendía nada. Ahí me cuenta que le habían robado, amenazándolo con un cuchillo en la garganta”, explicó.

"Señora no podemos hacer nada, porque son menores"

Según la mujer, el menor de sus hijos estaba sentado en la plaza San Martín, frente a la Catedral a eso de las 13.30, cuando unos 5 adolescentes “que tenían entre 12 y 16 años” lo rodearon.

“Uno le puso un cuchillo en la garganta, le quitaron el celular y la mochila y salieron corriendo. Mi hija que estaba a un metro, llegó a correrlos pero no los alcanzó”, recordó.

“Cuando me entero de cómo fue el robo, le denuncio al policía la situación y su respuesta fue insólita: `Señora no podemos hacer nada, porque son menores´. Por lo menos podría haberlo evitado. Mi hijo tiene 12 años y desde ayer que no puede dormir”, contó angustiada.