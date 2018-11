Alvarado sumó en Bahía y llega con ventaja a la fecha libre

Con otra buena actuación fuera de casa, jugando de igual y siendo claramente superior en la etapa inicial, a Alvarado sólo le faltó mayor efectividad para empezar a sentenciar el partido y, en un complemento más equilibrado, terminó repartiendo puntos con Villa Mitre de Bahía Blanca, igualaron 1 a 1 y no sólo sigue como único puntero de la Zona 1 del Torneo Federal A, sino que pase lo que pase el fin de semana, cuando tenga fecha libre, continuará en lo más alto de la tabla.

Los primeros tiempos le sientan bien a Alvarado en el juego, pero le volvió a faltar contundencia para que el camino al vestuario sea con un sabor todavía más dulce. Y eso, que apenas había pasado un minuto cuando López desvió un centro, rozó en Ihitz y terminó en el fondo del arco de Tavoliere. Mejor arranque imposible para los de Mauricio Giganti que ganaban en tranquilidad y trasladaban la presión al dueño de casa.

Pero esta vez, lo que pudo sostener en el juego, no logró hacerlo en el marcador, porque a los 7' apareció el goleador, en la primera acción del local, Carlos Herrera aprovecho un mal pique que desarticuló a Quiles y vencio a Matías Quinteros en el mano a mano para dejar todo como al principio. Lejos de caerse, el "torito" sé levantó y siguió, ganó la batalla del medio con Bochi-Stefanatto y lastimó con los de arriba. Gentile y Bonetto lastimaban por las bandas, Depetris se movía por todo el frente de ataque y Emiliano López estaba expectante para poder terminar alguna jugada. Y el exTemperley dejó pasar dos ocasiones claras de gol, López desperdició otra clarísima.

Se fue conforme el entrenador al descanso porque lo trabajado, se veía en la cancha. La movilidad, los extremos metiéndose adentro para permitir la trepada de los laterales, la recuperación de los volantes, el juego elaborado. Alvarado hizo todo bien en esos 45' iniciales, o casi, porque no pudo definirlo y se fue al vestuario con la igualdad cuando merecía al menos la ventaja.

El desafío era saber si podría mantener el ritmo y la intensidad en el complemento. Y lo hizo, pese a que Villa Mitre emparejó y también generó sus ocasiones de gol. De todas formas, la más clara fue del "torito", con un mano a mano de Gaspar Gentile que chocó con la buena respuesta de Tavoliere. El local también se las ingenió, principalmente a través de las pelotas paradas. Un cabezazo de Herrera generó preocupación y Martín Quiles se vistió de "héroe" para sacar sobre la línea una jugada que Quinteros no podía hacer nada. En la que llegó, el "uno" mostró una buena reacción para sacar al córner un tiro libre que se le metía.

Con el correr de la etapa, Alvarado sentía que lo podía ganar, pero también lo podía perder. Entonces, Giganti reorganizó el equipo, primero cambió puesto por puesto con Francisco Molina por Bonetto, pero después mandó a Matías Caro por Depetris y transformó el planteo en un 4-4-2, con los dos ingresados por las bandas y Gentile con López en ataque.

Ahí, recuperó el control el "torito" y ya casi no pasó sobresaltos. Salvo pelotas quietas, Villa Mitre no llegó. Con alguna corrida de Molina y un tiro libre de Mantia que se desvió en la barrera, descolocó a Tavoliere y se perdió cerca, lo tuvo la visita. Fue pitazo final y empate. Fue un punto que, a diferencia del viernes en el Minella, sirve, se valora, no se festeja pero se disfruta. Mantiene ventaja de 4 puntos sobre el nuevo escolta Sol de Mayo, llega a la fecha libre sabiendo que pase lo que pase nadie lo alcanzará en la cima, y tendrá descanso físico y mental para encarar la recta final de la primera fase, para terminar bien arriba y después sí, poner la cabeza en la segunda etapa del torneo.