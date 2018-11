Empresarios advierten que “no todos” podrán pagar el bono de fin de año

Desde la Came expresaron su descontento por el bono de fin de año acordado entre el Gobierno y la CGT para el sector privado y señalaron que para los pequeños y medianos comercios “es inalcanzable”.

"Los primeros interesados en instrumentar herramientas que fomenten al consumo somos nosotros, pero en la reunión de hoy nuestra postura fue que no todos los sectores pueden afrontar un bono de 5 mil pesos”, detalló la entidad que nuclea a las pymes.

Por su parte desde la Unión Industrial Argentina (UIA) aseguran que no es igual la situación de todos los rubros y que se evaluará el acuerdo macro de hoy "sector por sector".



En ese contexto, Miguel Acevedo, presidente de la entidad agregó que "en este contexto de recesión, en las Pymes los problemas están agudizados: hay suspensiones, adelantos de vacaciones, baja de horarios laborales. Claramente, eso es para tratar de pasar este momento".



Además, el dirigente sostuvo que "es muy difícil cerrar paritarias del tenor de 40%, no todas las empresas pueden pagarlas, por eso hay que dar bonos, pero hay que aclarar que esto no es una pelea entre el patrón y el obrero, ya no se da más eso. Acá los problemas están en otras cosas, tenemos una enorme desconfianza con el peso".



Según Acevedo "lo mejor es tener contacto entre todas las partes para ver dónde están los problemas y minimizar las rispideces. Nosotros estamos tratando de dialogar con el Gobierno, los gremios, la Iglesia y todos los que puedan hacer algo para salir de esta coyuntura y generar políticas a largo plazo".

La CGT pone en duda el acuerdo con el Gobierno

Por su parte desde la CGT amenazaron con hacer caer el acuerdo “si no es para todos” y por tal motivo quieren que el acuerdo salga por decreto.

“El último acuerdo no lo cumplieron, queremos un decreto", sintetizó Héctor Daer.

"Hay empresas que lo fueron prorrateando a lo largo del semestre y muchos (trabajadores) lo tienen pago. Y hay otros compañero que no", recalcó Daer sobre algunos sectores que recibieron compensaciones, tras firmar paritarias por debajo de la inflación oficial.