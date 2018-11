Los hinchas de Boca agotaron una tanda de entradas y se armó la polémica

Antes de que pasara, se sabía que iba a haber problemas. Porque no hay cancha en el mundo capaz de albergar a todos los que quieren ir a este partido y porque el hecho de tener más socios que lugares disponibles, lleva a que muchos de ellos no puedan obtener el beneficio que les corresponde como tal y conseguir una entrada para el Boca - River de la ida de la final de la Copa Libertadores. En menos de media hora, la página del club informó que se agotaron las populares y los que no pudieron comprar explotaron. En teoría, a las 19 sale otra tanda.

El tema más importante es que no les creen a los dirigentes, a los encargados de vender las entradas, a nadie. Porque si desde antes que salieran, se ofrecían a precios exorbitantes en distintas páginas, las empresas de turismo armaban paquetes para poder vivir un partido único y el mismísimo hotel Boca Juniors, armaba promociones a altísimos precios para pasar la noche e ir a la cancha, el hincha común, el que junta las monedas, el que hace lo imposible para estar, cree que se piensa más en el negocio que en la pasión y que muchos que quizá nunca pisaron La Bombonera estarán disfrutando del espectáculo, ellos, que estuvieron durante toda la Copa, lo tendrán que ver por televisión.

La venta comenzó a las 10:00 en la página web www.soysocio.bocajuniors.com.ar y podían comprar entradas todos los simpatizantes que tienen su carnet habilitado. Si bien en primera instancia había trascendido que sólo podían aspirar a la compra aquellos que hayan asistido a cuatro de los últimos seis partidos de Copa Libertadores, se conoció que cualquier socio con su cuota al día estaría en condiciones de estar en el encuentro del sábado a las 17.10 en la Bombonera.

El hecho de que no hubiera filtro hizo que algunos fanáticos que no habían concurrido a ninguno o a pocos partidos de la actual Copa Libertadores pudieran conseguir su lugar para estar presentes el sábado. En tanto, otros simpatizantes que fueron a todos los encuentros no pudieron obtener su entrada y esta situación generó bronca entre los hinchas que se quedaron con las manos vacías y lo hicieron saber a través de las diferentes redes sociales.



Hinchas de #Boca que fueron 6/6 se están quedando afuera. Hinchas que no fueron en toda la copa pudieron sacar entradas. Insólito quitar el filtro para una final de #CopaLibertadores. — German Garcia Grova (@GerGarciaGrova) November 8, 2018

@PlanetaBoca @TanoAngelici @Tato_Aguilera Vergüenza, desastre. Da pena la dirigencia de boca. LE VENDIÓ entradas a socios que hace AÑOS no pisan la cancha. 👏🏼👏🏼👏🏼 ASCO — Solo Alana 💚 (@AlanaDreiling) November 8, 2018

Los que deben estar felices son los del Hotel Boca, agencias de turismo, y todas las empresas amigas de Angelici que se llevaron entradas de regalo para venderlas a una fortuna. — Dario Ismael (@12mmora) November 8, 2018

Hice d todo x ver a #Boca viajo cada vez q puedo,soy socio del año 1991,mis hijos(Juan Diego y Guillermina)son socios desde q nacieron,tengo la cuota al día,y lamentablemente hoy estoy afuera del partido gracias a la DIRIGENCIA INCAPAZ q tiene el club.Necesito las entradas 🙏🙏🙏 — Aguante BOCA (@juanmachango) November 8, 2018

#DHLNadieClásico Necesito esas entradas por que soy un fiel hincha de Boca que fue todos los partidos de la Copa y se quedo afuera por este NO Filtro, que deja un negocio terrible para los barras. pic.twitter.com/ze7yqptluL — Marco Guiscafre (@marcoguiscafre) November 8, 2018