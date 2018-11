Peñarol lanzó la campaña #RenovemosNuestraSede

"Ustedes están todos locos". Cuando Sergio Hernández le decía una y otra vez eso a los hinchas de Peñarol, haciendo el gesto con la mano, muchos se reían, pero nadie lo podía contradecir. Y los "milrayitas", dan otra muestra con una movida que se las trae, una idea que fue tomando forma, que salió de la popular, se extendió por la platea, llegó a los dirigentes y ya tiene a todo el club detrás de un solo objetivo: #RenovemosNuestraSede.

"Esto nace de inquietudes de distintas partes del club, de hinchas de toda la vida de Peñarol, que fuimos viendo que quizá las instalaciones estaban un poco desmejoradas. Tomando un café en el club lo vimos y empezamos a hablar después nos encontramos con otros hinchas y nos decían lo mismo, entonces decidimos poner manos a la obra, organizamos una reunión y arrancamos", cuenta Pablo, uno de los impulsores de esto, desde su lugar en la popular "milrayitas".

Después de un café informal, se dieron cuenta que muchos estaban interesados en formar parte de este "regalo" al club. Entre ellos, Agustín y Sofía Robles, a quienes conocían de la cancha, más allá de ocupar distintos espacios en el Polideportivo. A través de sus hijos, la idea le llegó a Domingo Robles que dio el OK y, de boca en boca, se empezó a acercar gente para participar. "En un asado, definimos por donde encarar, yo que soy diseñador gráfico armé la campala, con folletería, pensamos en lanzar una rifa y meterle para adelante", comentó Pablo, que no dejó de destacar cómo prendió en la gente. "Mientras estábamos en esa reunión, me mostraron un mensaje de una persona que iba a colaborar con 20 mil pesos, no lo podíamos creer y nos motivó mucho más. Un pintor hincha de Peña nos dijo que busquemos todos los presupuestos que queríamos que él lo mejoraba, y así fue, nos hizo un numerazo. En definitiva, el "Oveja" tenía razón.

Más allá de que haya muchos dirigentes que también se ofrecen a colaborar, la movida es de los hinchas. "Nosotros somos soñadores, cuando empecé a ir a la cancha, era muy difícil todo, perdíamos más de lo que ganábamos pero soñábamos con un futuro como el que después tuvimos. Y eso que logró Domingo (Robles), me parece que es hora que la gente le responda, le devuelva un poco de tantas alegrías, en un momento tan difícil como se está viviendo. Y qué mejor que poder hacerle nosotros un regalo al club", resaltó.

Ideas hay un montón, pero la primera que se pondría en marcha el 18 de noviembre, constará de la limpieza de la fachada, dejar las paredes en condiciones para poder pintar y cambiarle la cara al edificio de Garay y SAntiago del Estero. Lo que venga después, mucho mejor.

Para conseguir los fondos, el grupo de socios tiene programados varios pasos, como organizar una serie de rifas que en breve se pondrán a la venta, así como también conseguir aportes privados y realizar una multitudinaria kermesse en día a definir, en la que estarán presentes los jugadores del plantel actual de Liga Nacional, así como también varias glorias del club.

La campaña denominada "Alfredo Miño", además, tiene un hashtag (#RenovemosNuestraSede), pensado para unificar todos los mensajes de hinchas y socios en las redes sociales y generar un movimiento importante en el espacio digital que sirva para masificar más la iniciativa, sabiendo que Peñarol tiene simpatizantes por todo el mundo.

Aquellas personas interesadas en colaborar u obtener información, pueden contactarse con las redes sociales del club: @penaroloficial en Instagram y Twitter, o Club Atlético Peñarol MDP en Facebook. Además, se han creado cuentas particulares para la campaña: renovemosnuestrasede@gmail.com, Renovemos Nuestra Sede en Facebook y @renovemos-nuestra-sede en Instagram.