Las Peñas de Boca y River dieron el ejemplo

Ricardo Liceaga Viñas (Mono Burgos): "Ya lo habíamos hecho una vez en la previa de un partido, había salido muy lindo y viendo la magnitud de lo que se viene y todo lo que se habla, nos pareció una buena idea, juntarnos, dar un mensaje y que más allá de los colores, de la pasión que tiene cada uno, somos todos amigos y cuando terminen estas dos finales uno va a estar más contento que otro, pero la vida continúa. Desdramatizar un poco todo lo que se habla, jugar un partido, comer todos juntos, compartir un momento y que todos los que ven esta actividad puedan copiarla o, al menos, entender que no es más que un partido de fútbol.

"Para la final de vuelta en el Monumental, la "Mono Burgos" vamos a sacar un micro de 60 personas que ya está lleno, la verdad que cuando se concretó lo de la final las entradas se agotaron enseguida y son las que pudimos conseguir. Así que ahí estaremos, tenemos la suerte de definir de local y esperamos que todo termine bien".

Diego Finamore (La Mitad +1 Mdq): "Me lo propuso Ricardo por la buena onda que tenemos entre las peñas, para desdramatizar un poco, me gustó la idea, lo organizamos en tres días y lo principal es mostrar que lo que practicamos es un deporte, es lo que más nos gusta, pero no deja de ser un deporte y desde nuestro pequeño lugar, hacerle entender a la parte de la sociedad que nos toca, que somos todos conocidos, amigos, compañeros de laburo, pero cuando termina de rodar la pelota unos festejan, otros sufren, pero nada más. La idea es compartir, la "chicana" va, la "cargada" va, lo que no va es la falta de respeto y lo que no va es la violencia.

"Estuvimos muy complicados con el tema entradas, con lo que pasó con las habilitaciones, que no haya filtró nos mató, porque nosotros viajamos muy seguido y la mayoría de los socios que tenemos cumplían los requisitos que se hablaron en un primer momento y al final mandar todos a la web, que por un lado creemos que correcto porque todos los socios tenemos el mismo derecho, pero por el otro pensamos que debería haber una prioridad para el que hace el esfuerzo y va siempre. Así que andaremos por los dos micros, vamos a andar bien y ojalá el sábado sea lo que queremos".