Gisela Barreto habló de los “peligros del sexo anal” y estalló Twitter

La exvedette -ahora devenida en conductora de televisión y firme opositora de la legalización del aborto y de la educación sexual en las escuelas- volvió a estar en boca de todos en las últimas horas luego de que hablara en su propio programa sobre “los peligros del sexo anal” y asegurara que esa práctica “te degenera”.

Gisela Barreto y los peligros del sexo anal.

En unos pocos minutos, con un vaso de agua en la mano, Gisela Barreto desarrolló una insólita teoría para explicar los riesgos de practicar sexo anal. “Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena y yo decido que como es mi vaso, me pertenece, quiero que este vaso esté dado vuelta, no lo voy a dar vuelta ahora porque voy a hacer un enchastre de agua. Doy vuelta el vaso, ¿qué va a pasar? Mojo todo, mojo a todo el mundo. Y cuando el vaso está de cola, o sea esta parte del vaso (la de abajo) la dejo para arriba. La parte de la cola del vaso la dejo para arriba, agarro una botella y empiezo a servir el agua en el vaso que está dado vuelta. ¿Qué va a ocurrir? El agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mi. Y yo voy a responder: es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero", sostuvo.

“Esto es lo que les están enseñando a los chicos, que con tu cuerpo hacés lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No señor, no se puede. Porque te lastimás y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete, me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando y es una falta de respeto", afirmó Barreto, apuntando contra la educación sexual integral en escuelas.

El video con la exposición (?) de Gisela se hizo viral y en Twitter no le perdonaron la vida:

