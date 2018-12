El "Norberto Eresuma" define los finalistas

Se llega al tramo decisivo del Torneo "Norberto Eresuma" y esta tarde, si el clima lo permite, se conocerán los dos equipos que jugarán la gran final de la temporada 2018 de la Liga Marplatense de Fútbol. En Nicanor Otamendi, Círculo Deportivo buscará seguir con su invicto y la defensa del título frente a General Urquiza. El ganador seguirá en carrera y si hay empate definirán por penales. Por su parte, en el "José Alberto Valle", Kimberley, el mejor equipo de la Zona Campeonato, jugará con la presión de tener que dar vuelta la serie ante Nación, que sacó ventaja mínima en su cancha.

Lo único concreto, es que no hay nada definido. Y si bien, en la previa, todos pensaban que se podía repetir la final del año anterior entre Círculo y Kimberley, porque además fueron "1" y "2" de la la fase regular, tanto Urquiza como Nación demostraron que no la van a tener fácil. El "papero" fue superior al "tricolor" de la calle Tucumán, pero no pudo marcar diferencia en cancha de River y ahora intentará ganarlo en su casa. Los de Alexis Matteo son los únicos invictos que tiene el torneo. La buena noticia para el entrenador es que recupera a Matías Atlante, una de sus cartas principales, que no pudo ser de la partida en la ida por una molestia muscular.

En Kimberley, los de Mariano Mignini juegan con la obligación de revertir el marcador para soñar con el título número 16. Pero no la tendrán nada fácil, porque enfrente está un Nación sediento de final y con muchas ganas de cortar la racha de tres semifinales consecutivas (esta es la cuarta). Los de Luis Machado fueron superiores en el "Mario Dellatorre" y hasta pudieron haberse ido con una ventaja superior al 1 a 0. Sin embargo, tiene jugadores de experiencia para saber cómo jugar este partido y poder defender la ventaja, además que cuenta con hombres desequilibrantes de mitad de cancha en adelante para liquidarlo.