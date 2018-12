Sporting pierde una ficha importante: Fernández Criado se va a la URBA

El tercera línea de Sporting, Rodrigo Fernández Criado, continuará su carrera en Belgrano Athletic, equipo de la Unión de Rugby de Buenos Aires. El marplatense contó que emigrará hacia "La Ciudad de la Furia" para seguir creciendo y mejorando, con el sueño latente de jugar en la Primera del club donde ya se encuentran otros ex Sporting como Nicolás Spinelli, Ignacio Marino y Lucas Savarino.

Sobre su decisión de mudarse, quien seguirá cursando su carrera de Administración Agraria y tratará de conseguir un trabajo, contó que "tomé esa determinación porque quiero seguir creciendo y mejorando como jugador ya que me falta mucho por aprender". Además, agregó que pretende ganarse un salario "no solo para tener un ingreso personal, sino también para ayudar a mis viejos que sé el esfuerzo que hacen para que yo me vaya a vivir a Buenos Aires. No es para nada fácil".

Al mencionar sus objetivos, el jugador que fuera capitán del Seleccionado de Mar del Plata M18 en el Campeonato Argentino 2016 donde el combinado logró el tercer puesto, dijo: "quiero hacer una buena pretemporada para que ya empiecen a tenerme en cuenta y llegar a jugar en Primera. Sé que eso no es fácil y que hay mucha cantidad de jugadores de calidad, pero voy a dar mi máximo".

Además, "Rodri" destacó lo que va a extrañar de Sporting. "Todo. Me pongo a pensar y no hay cosa que no vaya a extrañar. En estos dos años que me tocó ser parte del plantel superior fui disfrutando cada vez más la vida de club. Voy a extrañar principalmente a mis amigos. Y a toda esa familia que tiene uno en el club. Cuando decida volver sé que voy a encontrar todo el cariño que siempre recibí", comentó.

También, el tercera línea contó que en esta época del año "nos gusta hacer balance de las cosas buenas y malas que sucedieron. Me gusta ir recordando las cosas buenas que viví durante todo el año, pero lo voy haciendo todo el tiempo, no solamente a fin de año". Sobre el 2018 que atraviesa su recta final, el potente jugador contó que "crecí como jugador, pero sobre todo crecí como persona", y que el club "sigue creciendo y demostrando que esta para cosas grandes".

A la hora de referirse a las causas por las cuales el equipo no pudo repetir el buen año pasado en cuanto a títulos (fue campeón del Regional Pampeano A), Fernández Criado analizó: "No fue buena la competencia interna en el plantel ya que se bajó el número de jugadores por entrenamiento a comparación del año pasado y eso se vio reflejado en los partidos".