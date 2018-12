Urquiza y Nación, los dos a la final

No hay lógica posible en el fútbol. Y muchas veces, el favoritismo que se impone desde los medios y desde el mismo ambiente futbolero local, juega en contra. O muestra una realidad que no es. Porque General Urquiza y Nación, demostraron no ser menos que Círculo Deportivo y Kimberley, a priori los máximos candidatos. Los del "Tano" Di Fonso fueron inteligentes, llevaron al "papero" a los penales y festejaron por esa vía. Los de Luis Machado sacaron ventaja en la ida y la sostuvieron con autoridad y personalidad en el "José Alberto Valle" para cortar el karma de las tres semis seguidas y meterse en la final después de 66 años.

En Nicanor Otamendi, el trámite fue parecido a la ida, con el local siendo protagonista y Urquiza aguantando con las manos de Lalosevich y mucha solidez defensiva. El baldazo de agua fría llegó a los 44' para los de "Piki" Matteo, cuando Agüero sacó un golazo de la galera que le dio la ventaja al "tricolor" y agrandó la presión para el "papero". Sin embargo, al regreso del vestuario, una infracción que vio Millas le permitió al goleador Enzo Astiz dejar todo como al principio. Con la igualdad, el equipo de Di Fonso no sólo se paró bien sino que empezó a contra atacar con criterio y tuvo ocasiones para ganarlo en los 90'. La definición se estiró hasta los penales y esas cosas del fútbol hicieron q Astiz, el goleador y mejor jugador de la temporada, estrellara el suyo en el travesaño, el primero, a la postre el único errado en la serie que Nicolás Colaneri cerró para darle la clasificación a General Urquiza y dejar sin posibilidad de retener la corona al campeón reinante.

La situación en el "José Alberto Valle" fue diferente, porque Nación ratificó ser más que Kimberley, igual que en la ida en el "Mario Dellatorre". En esta oportunidad, no fue tan incisivo de mitad de cancha en adelante, pero sí llevó al partido al terreno que más le convenía, el "dragón" no tuvo ideas y abusó de los pelotazos que favorecieron a los centrales visitantes. Con el correr de los minutos, Mariano Mignini apostó al ingreso de Catalán y Medina para sumar gente en ataque pero no fue solución, el apuro fue mal compañero, los "bichos azules" tuvieron personalidad y hombres que supieron sostener la ventaja tomada en la ida, casi no pasó sobresaltos y el pitazo final fue el desahogo para un grupo de jugadores que viene peleando desde hace un par de temporadas para llegar al título y que en los últimos tres torneos se tuvo que conformar con las semifinales. De la mano de Luis Machado, Nación está en la final y quiere subirse a lo alto del fútbol marplatense, como hizo por última vez en 1952.