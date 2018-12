Mar del Plata finalizó decimotercera en el Seven de la República

Se disputó este domingo la segunda jornada de la edición 35° del Seven de la República, en donde Mar del Plata finalizó la jornada con dos victorias y un triunfo, para terminar en la posición 13 en el certamen que se jugó en Paraná, Entre Ríos.

El sábado, el "Trébol" había vencido a Buenos Aires y Santiago del Estero y caído con Entre Ríos, en un triple empate que no lo benefició en la punta y lo llevó a jugar por la Copa de Bronce.

El domingo, temprano, Mar del Plata disputó los Cuartos de Final de la Copa de Bronce ante Misiones, en donde no tuvo un buen partido y cayó 19 a 14.

La formación inicial fue con Rodrigo Fernández Criado, Tomás Álvarez, Lucas Gasparri; Mariano Puglia, Bautista Farise; Rafael Riego, Lisandro Rodríguez.

La primera parte fue pareja, se adelantó Misiones pero en la última jugada un try de Rafa Riego empató las acciones en 7. El conjunto de Urumi anotó otros dos tries y aunque llegó el descuento de Bautista Tejerina no alcanzó y Mar del Plata debió ir por la Permanencia.

En un partido definitorio le tocó enfrentar a Lagos del Sur y la formación fue Rodrigo Fernández Criado, Franco Rodríguez Reinoso, Tomás Álvarez; Salvador Gerlero, Bautista Farise; Bautista Tejerina, Lisandro Rodríguez.

El equipo de Ignacio Vallejo y Mariano Abate supo controlar las acciones, anotó un try en la primera parte con “Licha” Rodríguez y otro en el segundo con “Batu” Farise, para derrotar 14 a 0 a Lagos del Sur y poder jugar el año que viene en Zona Campeonato.

Ya en el último cotejo, sólo por el ordenamiento final, enfrentó a San Juan, con la misma formación inicial que el partido anterior.

En la primera parte los sanjuaninos empezaron mejor, pero con tries de Tomás Alvarez y Tejerina, todo terminó en empate 14 a 14. En el complemento un try de Salvador Gerlero definiría las acciones con la esquinada conversión de Farise, para el triunfo 21 a 14 que lo dejó en la posición 13.

Saldo positivo para Mar del Plata, que terminó el torneo con 4 victorias (una de ellas nada menos que ante la URBA) y dos derrotas. Además, un plantel que contó con tres chicos categoría 2000 que este año jugaron el Argentino Juvenil, uno 99 y 4 que son 98, lo que marca que habrá gran futuro para lo que se viene en el Seven.