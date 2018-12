Alvarado cerró el año con una sonrisa

Sin jugar del todo bien, a pura contundencia y con la solidez que tuvo en la mayor parte de la temporada, Alvarado venció por 1 a 0 a Sol de Mayo de Viedma y le puso el broche a la Zona 1 de la primera fase del Torneo Federal A. Nicolás Trecco marcó el único tanto del conjunto de Mauricio Giganti que piensa en el octogonal y sueña con el ascenso.

El calor hizo que el arranque de partido no fuera con todo el ritmo que Alvarado acostumbra, pero con el correr de los minutos se fue soltando. Lejos de los arcos, había una postura clara del local para progresar jugando y otra de la visita de apostar a la velocidad de Narvay y Valdebenito más la presencia y experiencia de Galván. La primera de riesgo fue para Sol de Mayo, con una buena trepada de Eloro que llegó al fondo, tocó atrás para Reyes que intentó buscar el ángulo izquierdo de Degrá pero elevó el remate. Enseguida, se volvió a meter en el área el conjunto sureño, Caravaca controló en buena posición pero le erró al arco por centímetros.

Cuando casi no había llegado con riesgo al arco de Torres, el "torito" facturó. A los 31', se apuró en un lateral, Molina metió el centro, Depetris antició y la pelota dio en el travesaño, Bonetto no pudo definir en el rebote pero Nicolás Trecco controló, se tomó un segundo para enganchar hacia la derecha y definir ya sin tantos defensores delante para abrir el marcador. ¿Merecido? Quizá no, pero el premio a la contundencia. Antes del cierre, recibió Reyes casi en la medialuna y sacó un remate bajo, bien direccionado que fue a parar a la base del caño derecho de Degrá que no llegaba, la pelota pegó, salió hacia dentro y Ponce sacó al lateral para anticipar la llegada de Narvay y ahogar lo que hubiera sido el empate justificado.

El complemento volvió a arrancar con poca intensidad, con Sol de Mayo sabiendo que con los resultados que se estaban dando clasificaba, pero consciente que necesitaba al menos un empate para estar tranquilo. Sin embargo, el arco de Degrá le quedaba muy lejos y cuando consiguió un tiro libre de mucho riesgo en la medialuna, Galván lo sirvió a las manos del arquero. Del otro lado, Alvarado parecía tener la cabeza en las vacaciones, manejó bien la pelota pero sin llevar riesgo, salvo las siempre peligrosas corridas por las bandas de Molina. Los cambios le dieron otro ritmo a la visita y, en la primera que tocó, Alex Díaz se sacó dos defensores de encima y metió un buen derechazo que se perdió cerca del ángulo.

El otro ingresado, Iván Luquet, no quiso ser menos y dibujó una gran maniobra individual por derecha, dejó atrás dos defensores, sorteó a Degrá y, sin ángulo, buscó el centro atrás para Galván pero de manera providencial cortó Matías Vigano casi en la línea. Alvarado tenía espacio para la contra pero le faltaba acertar en el último pase para Mollo y Trecco. Sol de Mayo iba con todo por la igualdad y Galván le sacó pintura al ángulo izquierdo con un buen derechazo primero y, con un cabezazo, al ángulo derecho después. Las dos últimas, tuvieron un protagonista destacado, Matías Degrá, para mantener el cero en su arco.

Pero el "torito" aguantó y cerró el 2018 con una sonrisa, con otro triunfo, invicto en casa, puntero absoluto y con comodidad de la Zona 1, el segundo mejor equipo de todo el Federal A y con una ilusión de ascenso que nadie se la puede quitar. A descansar para volver con todo el 5 de enero, pensando en la Copa Argentina pero, más que nada, en el octogonal que dará dos pasajes (o tres) al Pentagonal final en busca del primer ascenso.