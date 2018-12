¡Facundo Campazzo, que loco que está!

Cuando apareció en Peñarol y empezó a tomar protagonismo por el inesperado retiro de "Tato" Rodríguez, ya hacía cosas fuera de lo normal. A los que tenían la posibilidad de verlo todas las semanas en el "milrayitas" había algo que les llamaba la atención: nunca dejaba de sorprender. "No tiene techo, cuando te parece que ya no puede hacer algo nuevo, sale con otra 'locura'", era la explicación de sus por entonces compañeros y el entrenador Sergio Hernández. Se cansó de ganar y brillar en la Liga Nacional y se fue a España, donde no dejó de lado la desfachatez y todas las semanas aparece con alguna obra de arte en las jugadas elegidas. Y para fin de año, se guardó una nueva joya, justo en el clásico ante Barcelona, con un triple desde su propio aro para hacer explotar el "Palacio de los Deportes" en el categórico triunfo 92 a 65 del "merengue".



