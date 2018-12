Una sede judicial hace más de una semana que está sin matafuegos

Hace más de una semana que el Tribunal de Trabajo 1, 2 y 3 de Garay 1788 está sin matafuegos, según denuncian desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Mar del Plata. Afirman que en el resto de las sedes la situación no es tan diferente, ya que carecen de salidas de emergencia y violan normas de seguridad e higiene elementales.

“Una empresa que hace el mantenimiento, contratada por la Corte, se llevó los matafuegos hace unos días y no dejó nada en reemplazo. Estuve averiguando con el Tribunal 1, que tiene a cargo de constatar este tipo de situaciones y controlar la seguridad e higiene y no me supieron decir. Si llega a pasar algo, es un `sálvense quien pueda´ y la responsabilidad es de este Tribunal y en un orden más general, a la Corte”, expresó Alberto Agote, secretario general de la AJB Mar del Plata, en diálogo con 0223.

"Si llega a pasar algo, es un `sálvense quien pueda´"

Para el dirigente, esta falencia del edificio “sorprende, porque más allá de los numerosas fallas que continuamente tenemos que denunciar, la falta de un plan de emergencia ni un plan de evacuación es preocupante. Y más en ese edificio que está colapsado con condiciones de hacinamiento y donde cientas de personas, entre abogados y público pasan diariamente”, alertó.

Por último, destacó que esta ausencia de controles “se da en todo el poder judicial, porque en las 36 sedes que hay en Mar del Plata, no están dadas las condiciones de seguridad e higiene. Si fuera un emprendimiento privado, ya estaría clausurado hace un tiempo”, razonó.