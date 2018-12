Trabajadores reclaman cajas navideñas frente a la casa de Arroyo: "Nos sentimos discriminados"

A pesar que desde el municipio aseguraron que para esta Navidad los sectores más vulnerables tendrían sus cajas de alimentos, trabajadores afiliados a la CTA Autónoma Regional Mar del Plata-Balcarce-Mar Chiquita afirman lo contrario y por ello este sábado realizan una manifestación en las puertas de la casa del intendente Arroyo.

La protesta está encabezada por unos 300 trabajadores de diferentes sectores, entre ellos casineros, transportistas, estibadores, operadores de planta, cooperativistas.

"Nos sentimos discriminados, ninguneados", señala el secretario adjunto de la central obrera, Carlos Amodey y explica que por ese motivo se decidió realizar el reclamo este sábado en la residencia del jefe comunal ubicada en Neuquén y Belgrano.

La manifestación es "pacífica" y tiene el objetivo de poder conversar con Arroyo. "Porque ya lo hicimos de la manera formal, presentamos pedidos y cartas en la Municipalidad pero nunca nos atendió", sostiene el referente gremial.

"Arroyo hace oído sordo a nuestro pedido y nosotros sabemos que tiene alimentos frescos que no fueron repartidos", indican desde la CTA Autónoma. El lunes será Nochebuena y los trabajadores explican que de no haber un cambio de actitud de las autoridades locales no tendrán una Navidad digna junto a sus familias.

Los pedidos empezaron hace alrededor de dos meses atrás, pero hasta este sábado, a pocos días de las Fiestas, "no hay respuestas".