Taxistas sin aumento y con carnets vencidos por el paro de municipales

Miguel González, representante en Mar del Plata de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, volvió a mostrar la gran preocupación del sector por la demora en el tratamiento en el Concejo Deliberante del aumento de tarifas y la falta de renovación de carnets de conducir, en el marco del paro de trabajadores municipales, que rechazaron la escasa suba del 32% anual propuesta por el Ejecutivo.

En diálogo con 0223, González dijo que los trabajadores al volantes “estamos viviendo con mucha preocupación este conflicto porque habíamos avanzado bastante en la Comisión de Transporte, en Legislación y estaba aprobado. Sabíamos que el 13 era la anteúltima reunión del Concejo Deliberante y ya estaba. Pero desgraciadamente tuvimos el paro de nuestros compañeros municipales y acá estamos, esperando que se revierta la situación para el bien de los trabajadores, de Mar del Plata y para nosotros, que estamos también perjudicados por este paro. No le encontramos la solución de parte nuestra y esperamos a que se resuelva”, analizó.

En ese punto, el sindicalista razonó que “el aumento es necesario no sólo por la temporada, sino porque este última tarifa es de diciembre del 2017 y hubo 5 aumentos de combustibles. Teníamos la ilusión de levantar el trabajo ahora para las fiestas y poder paliar esta situación, porque todo subió al 100%. Estamos medio bajoneados y habrá que seguir poniéndoles el pecho”, lamentó.

"Si hay algún accidente, el seguro no se hace cargo"

En relación a los problemas que acarrea el conflicto con el STM y la entrega de licencias de conducir, el referente de los conductores de taxis admitió que “hay muchos carnets vencidos” aunque cuestionó que “la infracción a nivel municipal, no debería haber porque no es problema nuestro si no dan servicio”.

“El drama es que si hay algún accidente, el seguro no se hace cargo. Además hay coches que se dieron de baja, se preparo la unidad nueva y no pudieron darse de alta. Hay una gran incertidumbre. A su vez, ahora vencen en marzo 400 coches modelo 2008, que tiene que buscar prórroga hasta marzo, pero no nos atienden porque no hay personal. Esperamos que se resuelva cuanto antes”, cerró.