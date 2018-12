Alvarado sufrió una derrota que no le cambia nada

La tranquilidad de tener todo definido, con el "1" de la Zona asegurado con anticipación, Alvarado fue a General Cerri para empezar a cumplir con el calendario y para que Mauricio Giganti pueda limpiar jugadores pensando en lo que será el octogonal de la segunda rueda, que dará dos lugares (y el mejor tercero) en el Pentagonal final que determinará el primer ascenso. Por su parte, Sansinena se juega el pasaje y lo afrontó como tal, le costó, pero terminó imponiéndose por 2 a 1 al "torito" que el fin de semana cerrará la primera fase ante Sol de Mayo en el José María Minella.

El partido mostró a un equipo con la tranquilidad de saberse clasificado y puntero, contra otro que era consciente de la necesidad de sumar de a tres para llegar con chances a la última fecha, sin importar lo que suceda en los otros partidos. Y por eso, el técnico local lo planteó con cinco defensores, dejando que Alvarado tenga la pelota con Caro y los defensores, pero presionando rápido cuando intentaban manejarla Canuhé o los cuatro de arriba. Entonces, le costó al "torito" crear situaciones de gol y, de la nada, cuando no había pasado nada, Gabriel Jara encontró una mediavuelta soñada, de volea, para ponerla contra el ángulo izquierdo de Degrá que se estiró todo lo que pudo pero no logró sacar.

Con la ventaja, el local se sintió más cómodo aún, no pasó sobresaltos y aunque no atacó, se lo notaba más cómodo con el manejo de la pelota. El "torito" no logró desequilibrar por las bandas, los extremas fueron bien controlados y Trecco terminó muy aislado. Entonces, el juego se hizo intenso, no bien jugado, con Sansinena haciendo su negocio. Antes del final, en una pelota parada, Alvarado tuvo la más clara para llevarse la igualdad al descanso, Julián Bonetto anticipó muy bien en un centro pero Franco Agüero sacó de manera brillante al córner.

El complemento arrancó con otro ritmo, Visser reemplazó a Canuhé y enseguida Fernando Ponce ingresó por Mendoza. Los de Giganti se fueron con todo en busca del empate y la tercera fue la vencida para Rodrigo Depetris. Porque el "Roli" probó desde lejos y la pelota se estrelló en el travesaño, después metió un cabezazo por encima del travesaño y en la siguiente facturó. Buen movimiento del exRafaela para dejar fuera de acción a Agüero y dejar todo como al principio. El empate no le servía a Sansinena y salió decidido a tomar la ventaja. Y apenas dos minutos después, Bruno Nasta volvió a adelantar al dueño de casa.

El "torito" intentó no caerse y fue con todo. Al igual que en el partido pasado, Nicolás Trecco empezó a acumular ocasiones de gol que terminaron con un protagonista destacado: Franco Agüero. El "9" chocó dos veces con intervenciones notables del arquero, que primero sacó "milagrosamente" un cabezazo que tenía destino de red y luego le achicó bien para tapar el mano a mano. Del otro lado, empezó a tomar protagonismo Matías Degrá, cuando su equipo estaba adelantado. Bowen se filtró en la última línea, tenía para tocar a Nasta que se metía con pelota y todo, pero quiso definir él y el "1" mantuvo con vida a la visita. Llegando al cierre, otra vez se hizo gigante para tapar con el cuerpo un remate de Amarillo que le había ganado la posición a Roy Márquez.

Fue derrota 2 a 1 del "torito" que no le cambia nada, que seguirá primero y que el fin de semana volverá a jugar para cumplir, ya con la cabeza en febrero, en el octogonal y el sueño intacto del ascenso a la Priimera B Nacional.