Estafados por una mueblería: dicen que las entregas son a "cuentagotas" y con mercadería dañada

A un mes de que decenas de personas denunciaran haber sido estafadas por la mueblería "Distribuidora JAZ", a la que le pagaron entre 8000 y 25000 pesos por la compra de sillones, sillas y mesas que nunca recibieron; desde la firma se contactaron con los clientes para acordar la entrega de los productos. Sin embargo, los plazos fueron nuevamente incumplidos y en algunos casos los productos estaban dañados.

"En septiembre encargué y señé un juego de mesa y 6 sillas" contó Gabriela a 0223 y agregó al respecto: "Me dijeron que en 25 días iban a contactarme para hacer la entrega y cancelar el pago, pero eso nunca pasó".

Ante esta situación, la mujer comenzó a reclamar personalmente y por vía telefónica a Gustavo Ariel Valerga, titular de la firma, quien le aseguró que este miércoles haría la entrega del producto.

"Desde que estalló todo a principios de noviembre, él se contactó por whatsapp con los clientes para coordinar la entrega. Pero hace un mes que nos viene pateando porque dice que hay problemas en la fabrica de Buenos Aires", señaló.

Esta excusa ya fue utilizada por Valerga en oportunidades anteriores, lo que hace inverosímil para los damnificados el motivo de la demora y temen no recibir los productos encargados y mucho menos recuperar el dinero entregado al titular de la distribuidora, que en algunos casos asciende a la suma de 25.000 pesos.

"Sin mosquearse nos dijo que el problema lo tiene la fábrica de Buenos Aires, pero ya habíamos llamado y nos dijeron que es él quien les debe más de 750 mil pesos", explicó Daniela, otra de las damnificadas.

Su caso es similar al de cientos de marplatenses que en los últimos meses encargaron muebles mediante Facebook o Whatsapp a la Distribuidora que cambió de dirección dos veces (se trasladó de avenida Colón al 1500 a Brown 5834 y por último a San Juan 411).

"La denuncia la hicimos en la Comisaría 4ta con la esperanza de tener una solución más rápida. Pero seguimos en la misma", remarcó la mujer.

Por su parte, Adriana, otra de las afectadas, compró un sillón de tres cuerpos, un camastro y un sillón cabecero, pero corrió la misma suerte que la mayor parte de los denunciantes. "No solo no me entregó nada, sino que además me bloqueó en Facebook y en WhatsApp", informó.

Por último, un pequeño grupo de personas que pudo recibir los productos que habían abonado, denunció que los materiales fueron entregados en mal estado o con daños considerables.