Aguad afirmó que "mucho tiene que ver la reparación de media vida" del ARA San Juan con su hundimiento

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se presentó este martes por la tarde ante la Comisión Investigadora del Congreso sobre la desaparición del submarino ARA San Juan y afirmó que "mucho tiene que ver el arreglo de media vida" en el naufragio.

Aguad se presentó ante la comisión bicameral que se reúne en el Senado luego de una polémica entre el oficialismo y la oposición respecto de si la reunión debía ser pública y con la presencia de los familiares de los 44 tripulantes de la nave o cerrada, debido a la información bajo secreto de sumario con la que cuenta el Ministerio de Defensa.

Tras una votación en la que se decidió que la reunión fuera primero abierta y luego reservada, Aguad se presentó ante la comisión y afirmó: "He venido a exponer las causas del naufragio y esas causas generan responsabilidades. Por eso mi empecinamiento en que la reunión sea reservada, porque no puedo revelar las causas, todo eso está en la Justicia".

Aguad señaló que en el naufragio del ARA San Juan "mucho tiene que ver el arreglo de media vida", que se llevó a cabo durante la gestión como ministra de Defensa de Nilda Garré, actual diputada nacional del kirchnerismo e integrante de la comisión bicameral.

"Me da la impresión que no quieren saber cuáles son las causas por las que naufragó el ARA San Juan y quiénes son los responsables", señaló el ministro y agregó: "Mucho se ha hablado de la ministra Garré, soy de los que creo que no debió ser parte de la comisión".

Por su parte, Garré se defendió al señalar que "hay una intencionalidad política" detrás del señalamiento de la reparación de media vida de la nave y subrayó que "el ministro no puede opinar sobre la conformación de esta comisión, no tiene derecho porque lo definió otro poder del Estado".

"Aludió nuevamente a la reparación de media vida, intentando relacionarla con el hundimiento, que fue además una decisión acertada de hacerlo en nuestros astilleros y se hizo con tal calidad que el casco resistió 900 metros de caída, esto se conoció", agregó la ex ministra.

Luego, la comisión habilitó a los familiares a hacerle preguntas al ministro de Defensa y una de ellas fue "por qué el casco del submarino", desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado el 16 de noviembre pasado, "está entero si la reparación de media vida está mal hecha".

"No es un problema del casco. De todas maneras no le puedo contestar esa pregunta. Hay una hipótesis que revela responsables y no se puede adelantar esa prueba porque hay un secreto de sumario y yo no puedo revelar las cosas que están adentro del sumario", indicó Aguad.

Al respecto, continuó con una nueva alusión a su antecesora en el cargo y actual diputada: "La jueza va a tomar declaración y a quienes vayan a prestar declaración no puedo darle las pruebas por anticipado".

No obstante, hubo una coincidencia entre Garré y Aguad, que fue cuando la diputada kirchnerista recordó que en junio de 2017 el submarino había sufrido un ingreso de agua, tras lo cual, según señalaron ambos, "no se tomó ninguna medida al respecto".

Posteriormente, el titular de la cartera de Defensa sostuvo que "indudablemente expertos submarinistas como Villamide y López Mazzeo minimizaron el ingreso de agua en las barras de batería del ARA San Juan".