Cambios en el uso policial de las armas de fuego: “Es una ley de gatillo fácil”

El nuevo reglamento emitido por el Ministerio de Seguridad que permite que la Policía dispare contra la persona que huye sin dar la voz de alto, fue cuestionado desde la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi). La ley por ahora se aplica a las fuerzas federales.

María del Carmen Verdú, abogada y referente de la organización consideró "ilegal" el reglamento emitido por el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich y sostuvo que es una “ley de gatillo fácil”.

En ese contexto, Verdú explicó que la reglamentación "dice totalmente lo contrario" a las normativas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Dice que un policía no puede sacar el arma y mucho menos usarla si no está confrontando una agresión de igual calidad, o sea si no le están disparando. Establece que no se puede disparar contra una persona en fuga, que no se puede disparar contra una persona desarmada", remarcó.

Para la referente de Correpi, la normativa "legaliza las excusas que da la policía cuando mata a alguien" en casos de gatillo fácil.

"Dicen 'yo creí que me iban a robar', 'yo creí que estaba armado'. Ésta es la legitimación de una política de gatillo fácil", enfatizó.

Verdú se quejó de que se trata de "una orden explícita" a las fuerzas federales de seguridad y no descartó que pueda extenderse a policías provinciales, algo que ya desde el Ministerio de Seguridad dieron como algo probable.

Qué dice la resolución que habilita a la policía a usar armas de fuego sin dar la voz de alto

Artículo 1°.- Los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión, en cumplimiento y en protección de la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas. sólo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 2°.- Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos: a) en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. b) para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas. c) para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad. d) para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.

Artículo 3°.- Ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita. se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso.

Artículo 4°.- En toda situación donde el empleo de las armas ocasione lesiones o muerte, se procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas afectadas, debiendo comunicarse los hechos inmediatamente a la autoridad competente y la superioridad, para lograr la rápida realización de un informe detallado que permita la revisión administrativa, la supervisión judicial por parte de las autoridades competentes, y se efectuará la pertinente comunicación de los hechos a los parientes o amigos íntimos de las personas afectadas.

Artículo 5°.- Se considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones, en las siguientes circunstancias: a) cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas. b) cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal. c) cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: c.1.- cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas. c.2.- cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros. c.3.- cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma. d) cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque. e) cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona. f) cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves. g) cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.