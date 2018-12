Socio de Aldosivi ganó dos Premios Mercurio 2018 por la causa "Unir Malvinas"

Alejandro Scomparin, marplatense socio del Club Atlético Aldosivi y ex árbitro de AFA, fue premiado con el Premio Mercurio 2018 por su causa "Unir Malvinas".

En diciembre de 2016, Scomparin concretó un maratón de seis días en la Isla Soledad, recorriendo 250 km como homenaje a los veteranos y caídos de ambos países en la Guerra de Malvinas. Realizó un recorrido por día uniendo los lugares donde se desarrollaron los combates más emblemáticos: Fitz Roy, Arroyo Malo, Monte Longdon, Puerto San Carlos y, el último día, unió los cementerios argentino y británico, llevando un mensaje de paz.

En julio de 2018, realizó la segunda edición de Unir Malvinas en la ciudad de Mar del Plata. En esa ocasión, fueron 500k, que tuvieron como epicentro al Predio Deportivo del Club A. Aldosivi. La distancia elegida equivale a recorrer dos vueltas a la Isla Soledad, una en honor de los argentinos y otra, de los británicos caídos, las víctimas del stress postraumático y a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

El Club Atlético Aldosivi brindó apoyo institucional y aportó la indumentaria técnica, que fue fundamental para correr en las Islas Malvinas durante seis días y una cámara PcBox para registrar los recorridos. En 2018, cedió sus instalaciones y personal de kinesiología de Primera División para concretar los 500k.

El 22 de noviembre, la Asociación Argentina de Marketing (AAM) premió el caso Unir Malvinas con dos reconocimientos. En la Categoría Responsabilidad Social y, el segundo, el Gran Premio Mercurio de Plata en la División Emprendedores. En el acto de premiación se reconocieron los mejores casos de Marketing del país, de acuerdo con las distintas categorías establecidas en el Premio Mercurio 2018: grandes empresas, pymes y emprendedores. El evento reunió a los finalistas elegidos por un jurado integrado por personalidades de destacada actuación, en los ambientes académicos, de consultoría, de medios de comunicación y en áreas de dirección y marketing de la actividad empresarial.

“La gran fortaleza comunicacional del caso fue visibilizar las consecuencias del Stress Postraumático generado por la guerra, así como el homenaje a los veteranos y caídos de ambos países. El verdadero desafío fue transformar recuerdos asociados a la muerte y destrucción con historias de amor que pudiesen colaborar en la recuperación de familiares y veteranos”, detalló Alejandro Scomparin.

“Al finalizar la guerra no podíamos decir que habíamos estado en la guerra, nos decían que éramos unos cobardes, que no sabíamos pelear. Fue muy difícil la reinserción laboral y social de los veteranos de guerra. Los consideraban los “loquitos”. Durante mucho tiempo relegamos muchísimo a estos verdaderos héroes. Dieron la vida por todos nosotros. Cuando se presentó este caso, pasó algo increíble. Los jurados y yo no podíamos dejar de aplaudirlos de pie y dejar de decir: ¿por qué no les rendimos un homenaje antes? Me alegra mucho mostrar que esto es Marketing”, expresó Mariano Fernández Madero, Gerente de la Asociación Argentina de Marketing, durante la premiación. Luego de sus palabras, los quinientos asistentes brindaron un cerrado aplauso de pie a los veteranos de guerra presentes.

Recibieron ambos premios Alejandro Scomparin, José Luis Polti y Alejandro Chams, quienes reaizaron el desafío en Malvinas, acompañados por los Veteranos de Guerra Fernando Kalik, Julio Rodriguez y Jorge Podestá.

Para más información de "Unir Malvinas", ingresar a unirmalvinas.com.ar