Apareció Rocío, la joven que era intensamente buscada desde el lunes

Rocío Salvatierra, la mujer de 27 años que era buscada desesperadamente desde el lunes, se encontraría en buenas condiciones de salud, según informó a 0223, Norma, su madre, que en las últimas horas del martes tuvo contacto con ella.

“Anoche me mandó un mensaje de voz por Instagram, donde me decía que nos quedemos tranquilos, que ella estaba bien y que no nos preocupemos más. Gracias a dios está viva”, expresó la madre de la joven.

Norma, sostuvo que en el breve mensaje, “no me dijo donde estaba y cuando iba a volver al trabajo o al estudio” y que el audio “solo fue para tranquilizarnos”, razonó.